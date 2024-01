Nuovo aggiornamento per Samsung A73: ecco cosa è cambiato

Il nuovo Samsung Galaxy A73 5G ha finalmente ricevuto un nuovo aggiornamento del firmware dopo molto tempo dalla sua uscita. Questo dimostra l’impegno di Samsung nel mantenere i suoi vecchi dispositivi sempre aggiornati, nonostante l’arrivo di nuovi prodotti di punta come i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. L’aggiornamento del firmware, che include le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2024, è attualmente disponibile in Europa e dovrebbe essere distribuito a tutti gli utenti italiani nei prossimi giorni.

L’aggiornamento, con il numero di firmware A736BXXS6DXA1 e un peso inferiore a 500 MB, risolve più di 75 vulnerabilità di sicurezza che erano state rilevate in precedenza. Gli utenti possono verificare lo stato del sistema operativo del loro Galaxy A73 andando su Impostazioni e selezionando Aggiornamento software. Da lì, possono scaricare e installare l’aggiornamento.

Il Galaxy A73 è stato lanciato all’inizio del 2022 con Android 12, ma Samsung ha promesso di fornire quattro anni di aggiornamenti per questo dispositivo. Finora, sono stati rilasciati gli aggiornamenti ad Android 13 e Android 14, ma non è ancora chiaro se ci saranno ulteriori iterazioni in futuro.

Per quanto riguarda le specifiche, il Galaxy A73 vanta uno schermo Infinity-O da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+. Il sensore di impronte digitali è integrato nel pannello del display. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm, supportato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. È anche dotato di certificazione IP67, che lo rende resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Galaxy A73 offre diverse funzionalità interessanti. Tra queste, c’è l’Ottimizzatore Scena, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le foto. C’è anche la modalità Divertimento, che permette di aggiungere lenti, filtri ed effetti divertenti ai selfie, e la modalità Ritratto, che sfoca lo sfondo per mettere in risalto il soggetto. Per i giocatori, c’è anche il Game Booster, che impara le abitudini dell’utente per ottimizzare la batteria, la temperatura e la memoria, interrompendo attività in background e notifiche durante le sessioni di gioco più intense.

In definitiva, l’aggiornamento del firmware per il Samsung Galaxy A73 5G rappresenta un impegno da parte di Samsung nel mantenere i suoi dispositivi più vecchi al passo con i tempi. Con le patch di sicurezza aggiornate e le nuove funzionalità, gli utenti possono continuare a godere di un’esperienza migliore con il loro Galaxy A73.

