É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia ripiena di Daniele Persegani

La focaccia ripiena è un piatto versatile e gustoso che può essere preparato in molte varianti. Oggi vi presentiamo la ricetta di Daniele Persegani, tratta dalla trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”.

Per realizzare questa deliziosa focaccia avrete bisogno di questi ingredienti: farina 00, uova, latte, lievito istantaneo per salati, formaggio grattugiato, olio extravergine di oliva, speck, brie, funghi sott’olio, sale, pepe e semi di sesamo.

Per iniziare, sbattete le uova con l’olio extravergine di oliva e il latte in una ciotola. Aggiungete la farina setacciata insieme al lievito istantaneo per salati e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Aggiungete il formaggio grattugiato e una presa di sale. Se necessario, potete aggiungere un po’ di acqua frizzante per rendere l’impasto più fluido.

Successivamente, imburrate e cospargete di pangrattato una tortiera. Versate metà dell’impasto sulla base della tortiera e distribuite sopra lo speck tagliato a pezzetti, i funghi sott’olio sgocciolati e il brie a pezzi. Coprite con l’impasto rimasto, livellando bene la superficie. Spolverate con i semi di sesamo.

Infornate la focaccia in forno caldo e ventilato a 170°C per circa 45 minuti, o finché risulterà dorata e croccante. Una volta pronta, potete servirla come antipasto o come piatto unico per un pranzo leggero. L’accostamento dei sapori del formaggio, dello speck e dei funghi rende questa focaccia davvero deliziosa e irresistibile.

Ricordatevi di cercare il video completo della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay per seguire passo dopo passo la preparazione di questa focaccia ripiena.

