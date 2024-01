É sempre mezzogiorno | Ricetta pancotto con le uova di Antonella Ricci

Antonella Ricci, una cuoca salentina, ci porta in Puglia per deliziarci con un piatto tipico della cucina contadina: il pancotto con le uova. Nonostante sia un piatto povero, il pancotto con le uova è estremamente gustoso e rappresenta un vero e proprio anticipo d’estate.

Gli ingredienti necessari per preparare questo piatto sono: una cipolla, sei pomodorini datterini, una costa di sedano, una patata, 300 g di cime di rapa, 300 g di bietole, quattro uova, 300 g di pane raffermo, 150 g di pancetta, uno spicchio d’aglio, un peperoncino, olio, sale, pepe e formaggio grattugiato.

Per iniziare, è necessario preparare il brodo vegetale utilizzando la cipolla, i pomodorini, il sedano e la patata. Successivamente, si deve tagliare il pane raffermo a cubetti.

Ora è il momento di preparare le uova. Si deve portare a bollore un po’ del brodo con un po’ di aceto bianco. Quando il brodo bolle, si deve formare un vortice con un cucchiaio e rompere al centro del vortice l’uovo intero. Lasciare cuocere dolcemente per tre minuti e poi prelevare l’uovo con una schiumarola.

In una padella, si deve far rosolare la pancetta a listarelle con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e del peperoncino, fino a che non diventa dorata e croccante.

Nel brodo rimasto, si devono lessare le cime di rapa e le bietole. Pochi minuti prima di scolarle, immergere nel brodo anche i cubetti di pane raffermo.

Una volta che le cime di rapa, le bietole, il pane scottato, i pomodorini e le patate sono stati scolati, si devono mettere in un coccio. Sopra di esse, adagiare le uova e completare con la pancetta rosolata e abbondante formaggio grattugiato.

È importante sottolineare che questa ricetta è stata tratta dal programma televisivo “É sempre mezzogiorno” e il video completo è disponibile su RaiPlay.

Infine, è necessario precisare che questo articolo è stato scritto come rielaborazione delle informazioni presenti nel sito web “Ricette in TV” per evitare il plagio.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pancotto con le uova di Antonella Ricci