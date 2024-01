É sempre mezzogiorno | Ricetta polpette alla napoletana di Roberta Lamberti

Le polpette alla napoletana sono una prelibatezza tradizionale della cucina campana. In questa ricetta proposta da Roberta Lamberti, nota come la “polpettara”, vengono utilizzati ingredienti autentici per ottenere un piatto gustoso e saporito. Roberta Lamberti è una cuoca itinerante che gira l’Italia con il suo truck alla ricerca dei sapori più autentici.

Gli ingredienti necessari per preparare le polpette alla napoletana sono: 700 g di macinato di manzo, 300 g di macinato di maiale, 300 g di pane biscottato, 2 uova, 150 g di formaggio grattugiato, 30 g di pinoli, 50 g di uvetta, 1 spicchio d’aglio, olio di semi e sale. Inoltre, come contorno si possono utilizzare 500 g di spinaci freschi.

La preparazione delle polpette è molto semplice. Iniziate mettendo in una ciotola il macinato di manzo e di maiale, i pinoli tostati e tritati, l’uvetta (senza ammollarla), il formaggio grattugiato, sale, pepe, uova e aglio (se gradito). Mescolate bene gli ingredienti con le mani e aggiungete il pane biscottato ammollato con acqua o latte e strizzato. Continuate ad impastare fino a ottenere un composto omogeneo e lasciatelo riposare per mezz’ora.

Successivamente, formate delle polpette da circa 50 g e schiacciatele leggermente. Friggetele in olio caldo e profondo fino a doratura.

Per preparare il contorno, saltate gli spinaci freschi in padella con olio, aglio e sale.

Le polpette alla napoletana di Roberta Lamberti sono pronte per essere gustate. Possono essere servite come secondo piatto, accompagnate dagli spinaci saltati, oppure possono essere un antipasto sfizioso.

Se volete scoprire altre gustose ricette del programma “É sempre mezzogiorno”, potete trovare i video su RaiPlay.

Ricordatevi che questo articolo è solo un riassunto della ricetta originale di Roberta Lamberti, tratta dal sito ufficiale del programma. Se volete scoprire tutti i dettagli e seguire passo dopo passo la preparazione, vi consigliamo di visitare il sito e guardare il video della puntata.

Buon appetito!

