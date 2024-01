É sempre mezzogiorno | Ricetta viennesi di Fulvio Marino

Oggi, vogliamo condividere con voi una deliziosa ricetta di viennesi, presentata da Fulvio Marino durante la trasmissione “É sempre mezzogiorno”. Questi lievitati dolci vi porteranno in un viaggio culinario in Sicilia.

Per preparare le viennesi, avrete bisogno di alcuni ingredienti. Per la bagna, avrete bisogno di 250 ml di acqua, 125 g di zucchero e 35 ml di rum. Per l’impasto, invece, vi serviranno 500 g di farina 0, 200 ml di latte, 80 g di uova, 100 g di zucchero, 15 g di lievito, 1 cucchiaio di rum, 40 g di burro e 10 g di sale.

Per iniziare la preparazione delle viennesi, dovrete mettere la farina e il lievito fresco sbriciolato in una ciotola o nella planetaria. Aggiungete gran parte del latte insieme a un cucchiaio di rum, le uova sbattute e metà dello zucchero. Mescolate il tutto con un cucchiaio finché non otterrete un impasto omogeneo. Successivamente, aggiungete lo zucchero rimasto, il sale e il latte avanzato e impastate per alcuni minuti. Infine, aggiungete il burro morbido poco alla volta, lavorando l’impasto finché non viene completamente assorbito. Coprite l’impasto e lasciatelo lievitare.

È importante tener presente che la ricetta delle viennesi di Fulvio Marino è ancora in fase di aggiornamento. Vi consigliamo quindi di consultare il sito ufficiale delle trasmissioni televisive come “É sempre mezzogiorno” o “Cotto e mangiato” per scoprire il procedimento completo e tutti i dettagli per preparare queste deliziose viennesi.

Ricordate che potete trovare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay, così da poter seguire passo dopo passo la preparazione delle viennesi di Fulvio Marino.

È importante sottolineare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma vuole essere soltanto un punto di riferimento per appuntare gli ingredienti e le procedure delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono prese dai siti ufficiali, dalle piattaforme di streaming o dai social dei programmi.

Speriamo che questa ricetta delle viennesi di Fulvio Marino vi abbia fatto venire l’acquolina in bocca. Buon appetito!

