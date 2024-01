età, moglie, lavoro, Little Big Italy, Ristorante, figli

Francesco Panella, noto volto televisivo grazie al suo fortunato programma Little Big Italy, è diventato popolare per la sua ricerca di prodotti e cucine italiane in tutto il mondo. La sua carriera nel settore alimentare ha avuto inizio molti anni fa e la sua presenza in TV ha contribuito ad ampliare il suo successo sul piccolo schermo.

Nato a Roma nel 1971, Panella ha sempre avuto una forte connessione con il mondo della ristorazione. I suoi genitori sono stati i fondatori dell’Antica Pesa, uno dei ristoranti più famosi di Roma situato nel quartiere di Testaccio. Fin da giovane, Francesco ha deciso di seguire le orme dei suoi genitori e ha cominciato a lavorare nel ristorante sin dall’età di 21 anni nel 1992.

Nonostante la sua giovane età, Panella ha mantenuto le tradizioni culinarie della trattoria, fondata nel 1922. Con l’avanzare dell’età dei suoi genitori e il suo contributo, Francesco ha saputo bilanciare tradizione e modernità nel terzo millennio. La sua passione per la ristorazione lo ha portato a portare il marchio di famiglia negli Stati Uniti nel 2012, aprendo un ristorante a Brooklyn che è diventato molto popolare anche tra le star di Hollywood.

Negli anni successivi, Panella ha aperto ristoranti in tutto il mondo, compreso uno a Doha, capitale del Qatar, grazie a una partnership con la Tao Group Hospitality. Ha anche inaugurato il ristorante Il Feroce a Manhattan, sempre negli Stati Uniti. La sua abilità nel preparare piatti italiani famosi e la sua presenza in TV lo hanno reso una figura conosciuta anche al di fuori dell’ambiente culinario.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 2011 con il programma Il mio piatto preferito, in cui Panella preparava piatti italiani famosi insieme a personaggi noti. Nel 2013, dopo l’apertura del suo ristorante negli Stati Uniti, ha debuttato con la trasmissione Brooklyn Man, che successivamente è diventata anche un libro nel 2014. Tuttavia, è con il format Little Big Italy che Panella ha raggiunto la massima popolarità, grazie al suo carisma e alla sua capacità di intrattenimento.

Poco si sa della sua vita privata, sebbene si sappia che è stato sposato e ha tre figli: Rebecca, Pietro e Filippo. Oltre alla sua passione per la ristorazione, Panella è un appassionato di attività fisica e sport. Nonostante il suo impegno lavorativo, che lo porta a lavorare anche fino a 18 ore al giorno, Panella riesce a trovare il tempo per dedicarsi alla sua famiglia e alle sue passioni.

In conclusione, Francesco Panella è un volto noto della televisione italiana grazie al suo programma Little Big Italy. La sua carriera nel settore alimentare è iniziata molto tempo fa e la sua popolarità televisiva ha contribuito ad ampliare il suo successo sul piccolo schermo. Nonostante il suo impegno lavorativo, Panella riesce a trovare un equilibrio tra la sua carriera, la sua famiglia e le sue passioni.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, moglie, lavoro, Little Big Italy, Ristorante, figli