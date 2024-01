É sempre mezzogiorno | Ricetta pane ciociaro di Fulvio Marino

Il pane ciociaro è un tipo di pane rustico, genuino e autentico che ha conquistato anche il cuore della famosa conduttrice americana Oprah Winfrey. Durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”, Fulvio Marino ha condiviso una deliziosa ricetta per preparare questo pane.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono: 1 kg di farina tipo 2, 780 ml di acqua, 200 g di lievito madre (o 6 g di lievito di birra fresco) e 25 g di sale.

La preparazione inizia mettendo la farina tipo 2, il lievito madre rinfrescato o il lievito di birra fresco sbriciolato e parte dell’acqua in una ciotola. Mescolare con un cucchiaio e aggiungere gradualmente il resto dell’acqua. Aggiungere anche il sale e l’acqua rimanente, impastando l’insieme per alcuni minuti. Coprire la ciotola e lasciare lievitare l’impasto per 3 ore a temperatura ambiente.

Durante questa fase, l’impasto aumenterà di volume grazie all’azione del lievito. Una volta che l’impasto sarà lievitato, è possibile procedere alla cottura del pane.

Tuttavia, questa è solo una parte della ricetta. Per avere tutte le informazioni necessarie per preparare il pane ciociaro di Fulvio Marino, è possibile consultare il sito ufficiale delle trasmissioni “É sempre mezzogiorno” o guardare il video della ricetta su RaiPlay.

È importante sottolineare che questo articolo è solo un riassunto delle informazioni disponibili online e non intende sostituire le fonti originali.

