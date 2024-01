É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta alla norcina di Daniele Persegani

La pasta alla norcina è un piatto tradizionale italiano originario di Norcia, in Umbria. Durante la trasmissione “É sempre mezzogiorno”, Daniele Persegani ha proposto una versione particolarmente gustosa e ricca di sapori di questa ricetta.

Gli ingredienti necessari per preparare la pasta alla norcina sono: penne rigate, cipolla, vino bianco, salsiccia, ricotta, pasta tartufata, pecorino, salvia, rosmarino, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Per iniziare, si deve soffriggere una cipolla tritata finemente in una padella con un generoso filo d’olio. Successivamente, si aggiunge un trito di salvia e rosmarino per dare profumo al condimento. Quindi, si mette a rosolare la salsiccia sgranata, mantenendo il fuoco alto. Una volta che la salsiccia è ben rosolata, si sfuma con il vino bianco e si lascia cuocere dolcemente per circa 15 minuti.

Nel frattempo, si cuoce la pasta in abbondante acqua salata. Una volta cotta al dente, si scola e si salta in padella insieme alla salsiccia, al pecorino grattugiato e alla pasta tartufata. La pasta tartufata è facilmente reperibile in commercio, anche al supermercato.

Infine, si serve la pasta alla norcina con sopra la ricotta fresca sbriciolata. La ricotta aggiunge una nota di cremosità al piatto e bilancia i sapori intensi della salsiccia e del pecorino.

La pasta alla norcina di Daniele Persegani è un piatto gustoso e saporito, perfetto per un pranzo o una cena speciale. La sua preparazione richiede pochi ingredienti e poco tempo, ma il risultato finale è davvero delizioso.

Se sei interessato a scoprire altre ricette proposte durante la trasmissione "É sempre mezzogiorno", puoi trovarle sul sito ufficiale di RaiPlay.

