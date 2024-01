Elisa De Marco marito, chi è? età, lavoro, figli

Elisa De Marco è una famosa web star conosciuta per i suoi video in cui racconta storie di cronaca e del crimine. Questa sera, martedì 30 gennaio 2024, sarà ospite a Stasera c’è Cattelan su Rai Due, condotto da Alessandro Cattelan. La sua popolarità è cresciuta grazie al suo profilo Elisa True Crime, dove pubblica video che tengono le persone con il fiato sospeso.

Elisa De Marco è sposata con Edoardo Coniglio, e il loro matrimonio è stato celebrato nel 2019 in Cina. Quest’anno festeggeranno cinque anni di matrimonio. Si sono conosciuti in un negozio, dove lui lavorava e lei era una cliente. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili. Attualmente, lavorano insieme, poiché Edoardo ha lasciato il suo lavoro di direttore commerciale per occuparsi del montaggio dei video di Elisa e curare anche la parte del marketing.

La coppia si è sposata l’8 dicembre 2019 ad Hong Kong. Elisa ha raccontato che hanno vissuto diverse vite insieme. Dopo Hong Kong, si sono trasferiti a Shanghai, ma poco dopo è scoppiata la pandemia di Covid-19. Nonostante le difficoltà, Elisa ha aperto il suo canale e in meno di un anno hanno raggiunto 100.000 iscritti. Hanno anche affrontato l’ansia causata dal lockdown cinese e hanno deciso di andarsene. Edoardo si è fidato di Elisa, si è licenziato e sono diventati soci nella loro nuova società. Il nome della società è “2 Words = 2 Parole = Ti amo”, che è la frase sdolcinata di amore che si dicono da quando si sono conosciuti.

La coppia è molto felice e innamorata, e spesso condivide sui loro canali social foto e scatti che li ritraggono insieme felici. La loro vita è un mix di avventure affrontate insieme, dall’inizio del loro amore a Hong Kong, passando per la nuova vita a Shanghai durante il Covid-19, fino alla creazione del loro canale di successo.

Elisa De Marco e Edoardo Coniglio sono un esempio di coppia che lavora insieme e si supporta reciprocamente. Edoardo ha fatto una scelta coraggiosa lasciando il suo lavoro per seguire la passione di Elisa e aiutarla a realizzare i suoi video. La loro storia dimostra che l’amore e la fiducia reciproca possono portare al successo.

La popolarità di Elisa De Marco continua a crescere grazie ai suoi video appassionanti e coinvolgenti. La gente è affascinata dalle storie di crimine e di cronaca che racconta, e la sua presenza sui social media continua ad attirare molti follower. Essere ospite a Stasera c’è Cattelan è un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua capacità di coinvolgere il pubblico.

In conclusione, Elisa De Marco è una web star di successo che racconta storie di crimine e di cronaca attraverso i suoi video. È sposata con Edoardo Coniglio, che ha lasciato il suo lavoro per supportarla nella sua carriera. La coppia ha affrontato diverse sfide insieme, ma il loro amore e la loro fiducia reciproca li hanno portati al successo. La presenza di Elisa a Stasera c’è Cattelan conferma la sua popolarità e il suo talento nel coinvolgere il pubblico.

Continua a leggere su MediaTurkey: Elisa De Marco marito, chi è? età, lavoro, figli