età, laurea, marito, Cina, Instagram, Elisa True Crime

Elisa De Marco è una famosa influencer di grande successo che si dedica alle indagini e ai crimini. Questa sera sarà ospite a Stasera c’è Cattelan su Rai Due, condotto da Alessandro Cattelan. La sua presenza nella seconda serata del programma testimonia il suo enorme seguito e l’interesse che suscita tra il pubblico.

Elisa De Marco è molto apprezzata nel mondo dei social media e ha costruito una carriera di grande successo. Scopriamo di più su di lei, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Nata il 28 giugno 1989 a Torino, Elisa ha attualmente 34 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. È maggiormente conosciuta con il nome di Elisa True Crime, che è il nome con cui si presenta sui social. È senza dubbio uno dei personaggi rivelazione dell’anno 2023 e i suoi video hanno raggiunto i 70 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Elisa De Marco è diventata una vera star del web ed è anche la donna più ascoltata del 2023 su Spotify, grazie al suo podcast. I suoi numeri sono impressionanti e la mettono in competizione con i podcast più seguiti del web.

La sua popolarità è dovuta alla sua passione per il mondo del crimine e delle investigazioni. Il suo canale conta circa un milione di followers e continua a crescere. La sua carriera nel mondo del web è iniziata in modo casuale quando ha raccontato la storia di Colleen Stan, una ventenne rapita dai coniugi Cameron e Janice Hooker che l’hanno torturata e tenuta prigioniera per sette anni. Da quel momento, Elisa ha raccontato altre storie di successo, come quella di Diana Spencer, che ha ottenuto circa 3 milioni di visualizzazioni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisa De Marco è sposata con Edoardo Coniglio. La coppia ha vissuto per un periodo ad Hong Kong e si è sposata nel 2019. Hanno trascorso molti anni in Cina, vivendo a Shanghai durante il lockdown. È stato proprio durante il periodo in cui vivevano in Cina che Elisa ha raccontato molte storie sul web, che hanno contribuito a renderla l’influencer di successo che è oggi. Attualmente, la coppia vive a Fuerteventura e Elisa continua a coltivare la sua passione per raccontare storie di crimine.

La presenza di Elisa De Marco a Stasera c’è Cattelan testimonia il suo enorme successo e l’interesse che suscita nel pubblico. La sua capacità di coinvolgere gli spettatori con le sue storie di crimine e investigazioni ha fatto di lei un personaggio molto amato e seguito sui social media. Il suo canale YouTube e il suo podcast sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per chi è appassionato di true crime.

Nonostante il grande successo, Elisa De Marco rimane una persona umile e appassionata del suo lavoro. Continua a cercare nuovi casi da investigare e a condividere le sue scoperte con il suo pubblico. La sua presenza a Stasera c’è Cattelan promette di essere un momento interessante e coinvolgente, dove il pubblico potrà conoscere meglio questa influencer di successo e apprezzarne ancora di più il suo lavoro.

