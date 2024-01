età, moglie, figli, condannato, laurea, Le Iene, arbitro, intervista

Filippo Roma è un personaggio famoso grazie al suo lavoro come inviato de Le Iene, un format televisivo molto conosciuto. Sebbene sia apprezzato per la sua efficacia come inviato, è anche un personaggio controverso a causa dei suoi metodi di inchiesta particolari. Di recente, è stato incaricato di intervistare un arbitro italiano “sotto copertura” che ha rivelato informazioni scottanti sul sistema calcistico.

Filippo Roma è nato a Roma nel 1970 e compirà 54 anni quest’anno. Dopo aver completato gli studi principali, ha ottenuto una laurea in Economia e Commercio presso l’istituto La Sapienza di Roma. Successivamente, ha recitato in un cortometraggio diretto da Mario Monicelli chiamato “Topi di appartamento”. Ha lavorato anche come impiegato di un’agenzia di riscossione crediti e presso le Autostrade. Tuttavia, ha deciso di abbandonare questa carriera per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Insieme al suo compagno di scuola Alessandro Sortino, che è diventato anche lui parte dello “staff” de Le Iene, Filippo Roma si è fatto notare come sceneggiatore. Ha sviluppato la storia di un altro cortometraggio per Mario Monicelli chiamato “Sempre i soliti”. Dopo aver lavorato come sceneggiatore televisivo e cinematografico, ha iniziato a lavorare alla radio, in particolare presso radio Capital dal 1999 al 2004, diventandone anche responsabile marketing. Nel 2004 ha lasciato la radio per entrare a far parte de Le Iene. Inizialmente, il suo ruolo era quello del Moralizzatore, che si occupava di “moralizzare” personaggi famosi che avevano commesso torti.

Col passare del tempo, Filippo Roma è diventato uno degli inviati più aggressivi e apprezzati del programma. Ha realizzato servizi famosi come “I Portaborse in nero” (2006-2017) e “Le firme false del Movimento 5 Stelle a Palermo”, per i quali ha ricevuto diversi premi. Nel 2014 ha scritto il suo primo libro, “Diario di una Iena”, e nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Boomerang”. Ha anche condotto il programma per diversi anni, fino al 2021.

La vita privata di Filippo Roma è piuttosto riservata. Si sa che è stato sposato e ha due figli, ma non sono disponibili molte informazioni al riguardo. Il suo profilo Instagram è principalmente incentrato sul suo lavoro e conta quasi 70.000 follower.

