età, orientamento politico, Di Martedì, stipendio, figli, malattia

Giovanni Floris è un giornalista e conduttore molto quotato, noto per la sua lunga carriera sia sulla carta stampata che in televisione. Da esattamente 10 anni è il conduttore di Di Martedì, un format estremamente popolare che ha ottenuto grande successo grazie alla sua forma di giudizio. Floris è nato il 27 dicembre 1967 a Roma ed è figlio del banchiere Bachisio. Oltre ad essere giornalista, è anche scrittore e ha ottenuto ottimi risultati negli studi, laureandosi con ottimi voti in Scienze Politiche presso la LUISS di Roma. Da giovane, ha lavorato come animatore dei villaggi turistici.

Dopo aver frequentato la Scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia, Floris è entrato ufficialmente nel Giornale Rai e ha iniziato la sua carriera come inviato. Ha lavorato anche nello studio del giuslavorista Gino Giugni e ha collaborato con varie testate come l’Espresso e il Messaggero. Ha partecipato a programmi come GR del mattino, Radio anch’io e Baobab, diventando un volto noto in diversi contesti televisivi. Durante la sua esperienza negli Stati Uniti come inviato, è stato uno dei primi giornalisti italiani a documentare l’attentato delle Torri Gemelle nel 2001. Dopo il suo ritorno in Italia all’inizio degli anni 2000, è diventato uno dei principali volti della TV nell’ambito dell’attualità, conducendo per molti anni Ballarò, un format che ha portato al successo.

Nel 2014, Floris è passato a La7, conducendo Di Martedì e successivamente sostituendo Lilli Gruber in Otto e Mezzo, diventando il principale conduttore di questo programma. Oltre alla sua carriera televisiva, Floris ha anche intrapreso la carriera di scrittore. Il suo primo libro, intitolato “Il confine di Bonetti”, è stato seguito da “La prima regola degli Shardana” e “Quella notte sono io”. Di recente, ha scritto un saggio intitolato “L’Essenziale”. Ha anche recitato un piccolo ruolo nel film del 2008 “Questa notte è ancora nostra”.

L’orientamento politico di Floris non è mai stato reso ufficiale, ma si è scontrato più volte con le idee del Movimento 5 Stelle. Riguardo alla sua vita privata, Floris è molto riservato. È sposato da molti anni con Beatrice Mariani ed è padre di due figli maschi, Valerio e Fabio.

