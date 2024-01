età, sorella, altezza, marito, figli, canzoni, Le Iene

Elettra Lamborghini è una personalità nota per il suo ruolo come “rampolla” della famosa casa automobilistica Lamborghini, ma ha dimostrato di avere molto altro da offrire nel mondo della musica, della televisione e dell’intrattenimento in generale. Non si è mai accontentata di essere semplicemente “la figlia di”, ma ha sempre cercato di affermarsi come individuo indipendente e talentuoso.

Nata il 17 maggio 1994 a Bologna, Elettra Miura Lamborghini è figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini. Suo padre Tonino è un imprenditore e discende da Ferruccio Lamborghini, il fondatore dell’omonima casa automobilistica di lusso, famosa per le sue supercar. Elettra ha anche un fratello di nome Ferruccio, che è un pilota motociclistico.

Elettra Lamborghini è alta circa 1,65 metri ed è cresciuta in una famiglia numerosa. Oltre a sua madre e suo padre, ha tre sorelle: Ginevra e le gemelle Flaminia e Lucrezia. Tuttavia, negli ultimi giorni è emersa una controversia riguardo alla sua famiglia. Flavia Borzone ha dichiarato di essere la sorellastra di Elettra, presentando una prova del DNA che avrebbe prelevato da una cannuccia utilizzata dalla stessa Elettra.

La carriera di Elettra Lamborghini ha avuto inizio nei locali della Lombardia, dove si è esibita come cantante. Nel 2015, ha fatto il suo debutto in televisione nel programma “Chiambretti Night”. L’anno successivo, ha partecipato al reality show spagnolo “Super Shore 16” e, una volta tornata in Italia, ha preso parte a programmi come “Riccanza” e alla versione spagnola del “Grande Fratello”. Ha anche lavorato come modella per riviste e brand come Playboy.

Nel 2017, Elettra Lamborghini ha collaborato con artisti come Gue Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo “Lamborghini RMX”. Nel 2018, ha pubblicato il suo primo singolo, “Pem Pem”, seguito dal secondo singolo “Mala”. La sua carriera musicale è stata seguita da altre opportunità televisive, come la partecipazione a programmi come “Acapulco Shore” e la conduzione del programma “Ex on the Beach Italia”. È anche diventata giudice in una edizione di “The Voice of Italy”, insieme a Morgan e Gigi D’Alessio.

Nel 2020, Elettra ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, che si è classificato al 21º posto finale. Ha anche recitato in un film chiamato “Mollo tutto e apro un chiringuito” nel 2021. Nel 2023, è diventata giudice di “Italia’s Got Talent” e dal 2022 è presente nel format di NOVE chiamato “Only Fun”.

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Elettra Lamborghini è anche nota per la sua sessualità dichiaratamente bisessuale. Dal 2018, è legata al DJ olandese Afrojack, con cui si è sposata nel 2020 in una cerimonia romantica sul Lago di Como.

In conclusione, Elettra Lamborghini è una personalità eclettica e talentuosa che si è fatta strada nel mondo della musica, della televisione e dell’intrattenimento. Ha dimostrato di avere una forte determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi e ha superato l’ombra della fama della sua famiglia per emergere come individuo di successo. La sua carriera è in continua crescita e siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di lei in futuro.

Continua a leggere su MediaTurkey: età, sorella, altezza, marito, figli, canzoni, Le Iene