Giovanni Storti è un noto comico, attore e sceneggiatore italiano, membro del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nato il 20 febbraio 1957 a Milano, ha attualmente quasi 67 anni ed è del segno dell’Acquario. Fin da giovane ha dimostrato una grande passione per lo spettacolo e la recitazione, diplomandosi presso la scuola di melodramma del Teatro Arsenale di Milano. È proprio qui che ha incontrato Aldo Baglio, suo futuro collega di lavoro.

Negli anni ’80, Storti ha iniziato a lavorare in Sardegna nei villaggi vacanze insieme ad Aldo. Il duo comico, chiamato “I Suggestionabili”, ha ottenuto un buon successo. Successivamente, hanno incontrato Giacomo Poretti e così è nato il celebre trio comico che li ha resi famosi.

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Giovanni Storti si è anche dedicato al cinema. Nel 1997, il trio ha fatto il suo debutto al cinema con il film “Tre uomini e una gamba”, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico e critica, vincendo anche importanti premi. L’anno successivo, hanno realizzato il film “Così è la vita”, che ha ottenuto altrettanto successo. Nel corso degli anni, hanno continuato a realizzare altri film di successo, come “Chiedimi se sono felice” e “La leggenda di Al, John e Jack”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni Storti è sposato con Annita Casolo, una donna molto riservata di cui si sa poco. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Clara e Mara, entrambe apparse al cinema insieme al padre in più di un’occasione. Hanno recitato in film come “Chiedimi se sono felice” e “Il cosmo sul comò”.

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Giovanni Storti è anche un grande tifoso dell’Inter, nota squadra di calcio italiana.

Quest’anno, il comico ha ottenuto una grande popolarità sui social media grazie ai suoi utili consigli ecologici. Durante la serata di “Caro Marziano”, il programma condotto da Pif che va in onda su Rai Tre, Storti aprirà le porte della sua casa milanese per condividere i suoi consigli con il pubblico. Sarà un’occasione per scoprire ancora di più su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

In conclusione, Giovanni Storti è un comico di grande successo, membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha avuto una carriera brillante sia nel mondo dello spettacolo che nel cinema, ottenendo numerosi riconoscimenti e un grande seguito di fan. Nella sua vita privata, è sposato con Annita Casolo e ha due figlie. Durante la serata di “Caro Marziano”, Storti condividerà i suoi consigli ecologici dalla sua casa milanese.

