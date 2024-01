Zia Cri, la famosa cuoca romagnola del programma televisivo “É sempre mezzogiorno”, ci propone oggi una gustosa e semplice ricetta: i fusilloni carciofi e bottarga. Questo primo piatto è perfetto per chi desidera preparare un pasto veloce e saporito che soddisferà tutti i palati.

Per realizzare questa deliziosa ricetta per quattro persone, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: 300 g di fusilloni, 3 carciofi, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, scorza di un limone, bottarga grattugiata, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Per iniziare, dovrete pulire accuratamente i carciofi e tagliarli a fettine sottili. In una padella, scaldate un filo d’olio extravergine di oliva insieme agli spicchi d’aglio. Aggiungete i carciofi e conditeli con sale, pepe e prezzemolo tritato. Lasciate cuocere il tutto per il tempo necessario.

Nel frattempo, cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Una volta cotta, scolatela e saltatela in padella insieme ai carciofi. Assicuratevi di amalgamare bene tutti gli ingredienti. A questo punto, potrete unire la bottarga grattugiata alla pasta e mescolare il tutto in modo uniforme.

Per completare il piatto, servite i fusilloni carciofi e bottarga con una spolverata di scorza grattugiata di limone. La freschezza e l’aroma del limone si sposano perfettamente con i sapori intensi dei carciofi e della bottarga, conferendo al piatto un tocco di freschezza e un’esplosione di gusto.

Se desiderate vedere la preparazione dettagliata di questa ricetta, potete trovare il video su RaiPlay, il sito ufficiale delle trasmissioni di “É sempre mezzogiorno”. Ricordate che questo articolo è solo un riassunto della ricetta presentata nel programma televisivo, quindi vi consigliamo di visitare il sito ufficiale per ulteriori dettagli e per vedere il video completo.

Non vi resta che gustare questo delizioso piatto! Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta fusilloni carciofi e bottarga di zia Cri