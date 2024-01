É sempre mezzogiorno | Ricetta spiedini di Puzzone in carrozza di Daniele Persegani

Nell’ultima giornata di gennaio, il pranzo diventa ancora più delizioso grazie a una ricetta preparata da Daniele Persegani. Questa volta, l’ingrediente principale è il famoso puzzone di Moena, un formaggio italiano di alta qualità. La ricetta in questione sono gli spiedini di Puzzone in carrozza, un piatto irresistibile che sicuramente accontenterà anche i palati più esigenti.

Per preparare questa prelibatezza, avremo bisogno di alcuni ingredienti semplici ma gustosi. Ci servirà del pane integrale a fette, 200 grammi di puzzone di Moena morbido, 4 uova, della farina, del pangrattato, del latte e dell’olio per friggere. Inoltre, per la salsa di accompagnamento, avremo bisogno di un mazzo di prezzemolo, 50 grammi di acciughe sott’olio, 50 grammi di capperi, un uovo sodo, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Iniziamo preparando gli spiedini. Tagliamo sia il puzzone di Moena che il pane integrale a cubetti delle stesse dimensioni. Successivamente, infiliamo un pezzetto di pane e uno di formaggio alternandoli sugli stecchini da spiedino. Questo ci permetterà di ottenere degli spiedini ben bilanciati e gustosi.

Una volta formati gli spiedini, passiamoli nel latte, nella farina, nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Possiamo anche ripetere questo procedimento per una panatura extra croccante. Friggiamo gli spiedini in olio bollente e profondo, fino a quando non saranno dorati e croccanti. Se preferiamo, possiamo friggerli in anticipo e poi scaldarli nel forno a bassa temperatura prima di servirli.

Nel frattempo, prepariamo la salsa di accompagnamento. Frulliamo separatamente il prezzemolo, i capperi dissalati, le acciughe sott’olio e le uova sode. Mettiamo i due composti frullati in una ciotola e amalgamiamoli aggiungendo olio extravergine di oliva e sale. Questa salsa verde sarà perfetta per accompagnare gli spiedini e renderli ancora più gustosi.

Una volta pronti, possiamo servire gli spiedini con la salsa verde e goderci questa deliziosa prelibatezza. Se preferiamo, possiamo anche aggiungere degli ingredienti extra come pomodorini o olive per arricchire ulteriormente il piatto. L’importante è assaporare ogni boccone e condividerlo con amici e familiari.

È possibile trovare il video completo della ricetta di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Tuttavia, è importante sottolineare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma vuole essere solo un taccuino su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

Non dimentichiamo di gustare gli spiedini di Puzzone in carrozza di Daniele Persegani e di condividerli con i nostri cari. Questo piatto delizioso e semplice da preparare sarà sicuramente apprezzato da tutti. Buon appetito!

