É sempre mezzogiorno | Ricetta stinco al pepe verde con purè filante di gemelli Billi

Lo stinco al pepe verde con purè filante è la ricetta che i gemelli Billi hanno presentato nella trasmissione “È sempre mezzogiorno” su Rai1. Questo piatto delizioso e sontuoso richiede diversi ingredienti, tra cui stinco di vitello, brodo di pollo, cipolla, vino rosso, aglio, alloro, burro, pepe verde, salsa worcester, salsa di soia, aceto, zucchero di canna, zenzero grattugiato, patate, panna, provola, toma, sale e pepe.

Per preparare lo stinco, iniziamo facendo stufare le cipolle tagliate a fettine in una casseruola con olio, sale, pepe, aglio schiacciato e alloro. Una volta che le cipolle sono morbide, trasferiamo il composto in una teglia da forno. Nel fondo rimasto in casseruola, facciamo rosolare il pezzo di carne di vitello su tutti i lati. Successivamente, trasferiamo lo stinco nella teglia con le cipolle, aggiungiamo il brodo di pollo e il vino rosso, quindi inforniamo il tutto a 180°C per un massimo di 6 ore, fino a quando la carne si stacca facilmente dall’osso.

Per preparare il purè, lessiamo le patate in acqua bollente e salata, poi le sbucciamo, schiacciamo e passiamo nel colino per renderle vellutate. Aggiungiamo uno spicchio d’aglio schiacciato, un pizzico di sale e pepe, amalgamiamo bene il tutto e trasferiamo il purè in una padella. Scaldiamo dolcemente il purè, aggiungendo prima la panna liquida e calda e successivamente i formaggi tagliati a dadini.

La salsa al pepe richiede l’utilizzo dei granelli di pepe verde in salamoia, che vengono messi in padella insieme al burro, alla salsa worcester, alla salsa di soia e a una parte del fondo di cottura dello stinco. Il composto viene scaldato e fatto bollire per circa 30 minuti, fino ad ottenere una glassa. Infine, viene aggiunta della cipolla rossa e aglio frullati, amalgamando il tutto e lasciando cuocere per qualche altro minuto.

Per la salsa acida, l’aceto viene scaldato in una padella antiaderente insieme allo zucchero di canna e allo zenzero grattugiato. Lo stinco viene sfilacciato e messo a caramellare nella salsa all’aceto.

Il piatto viene servito con il purè filante e glassato con la salsa al pepe. È possibile trovare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo è solo un “taccuino” su cui appuntare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti, e non il blog/sito ufficiale delle trasmissioni televisive.

In conclusione, lo stinco al pepe verde con purè filante è un piatto irresistibile e ricco di sapori. Grazie alla trasmissione “È sempre mezzogiorno” e ai gemelli Billi, possiamo imparare a preparare questa deliziosa ricetta e deliziare noi stessi e i nostri ospiti con un secondo piatto davvero speciale. Buon appetito!

