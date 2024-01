Giacomo Giorgio, chi è Ciro Ricci in Mare Fuori 4: età, carriera, vita privata, Doc – MediaTurkey

Giacomo Giorgio è un attore italiano rinomato e famoso per le sue interpretazioni in film e serie TV come “Diabolik – Ginko all’attacco!”, “Mare fuori”, “Doc” e “Noi siamo leggenda”. Stanotte sarà di nuovo sullo schermo nei panni di Ciro Ricci nella quarta stagione di “Mare Fuori”, la tanto attesa serie TV della Rai. Le prime puntate della serie saranno disponibili solo su Rai Play, mentre la trasmissione televisiva sarà prevista per le prossime settimane. Iniziamo a scoprire di più sulla sua vita privata e la sua carriera.

Giacomo è nato a Napoli il 4 maggio 1998 e fin da bambino ha coltivato la passione per la recitazione. A soli 6 anni, ha interpretato il ruolo di Pulcinella in una recita locale e, all’età di undici anni, si è trasferito a Milano per studiare il metodo Stanislavskij, un approccio alla recitazione teatrale che lo ha profondamente affascinato. Unendosi a diverse compagnie teatrali, si è esibito in vari spettacoli, rimanendo immerso nell’atmosfera artistica del capoluogo lombardo fino a quando, all’età di 17 anni, ha deciso di trasferirsi a Roma per proseguire la sua promettente carriera nel cinema.

La sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 2017 con una piccola parte nel film “Non c’è campo” diretto da Federico Moccia. L’anno successivo, ha fatto parte di una produzione internazionale nel film “The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde”, recitando al fianco di grandi star come Colin Firth. La svolta nella carriera di Giacomo è arrivata nel 2020, quando ha ottenuto il ruolo di Ciro Ricci nella serie TV “Mare Fuori”, guadagnando una vasta fama soprattutto tra i giovani.

A partire dal 2022, Giacomo ha ampliato ulteriormente il suo repertorio recitativo, apparendo nella serie drammatica “Sopravvissuti” accanto a Lino Guanciale. Lo stesso anno, è entrato a far parte del cast del film dei Manetti Bros. “Diabolik – Ginko all’attacco!”, riprendendo il ruolo nel sequel “Diabolik – Chi sei?” l’anno successivo. Nel 2023, Giacomo è stato protagonista anche nella miniserie poliziesca “Per Elisa – Il caso Claps” e nella serie fantastica “Noi siamo leggenda”. Nell’autunno dello stesso anno, ha mostrato il suo talento nel ballo, partecipando come ospite a “Ballando con le stelle” e esibendosi come “Ballerino per una notte”.

Nonostante la sua fama, Giacomo è una persona molto riservata riguardo alla sua vita privata. Ci sono pochissime informazioni disponibili su di lui, anche se è noto per il suo carattere solare e divertente. In passato, sono state fatte ipotesi su una relazione con la collega attrice Beatrice Vendramin, ma nessuna delle due parti ha mai confermato o smentito tali voci.

In conclusione, Giacomo Giorgio è un attore italiano di successo che ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in film e serie TV. La sua carriera è in continua ascesa e il suo talento è ampiamente riconosciuto. Nonostante la sua fama, preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Continueremo a seguirlo con interesse nelle sue future interpretazioni e progetti.

