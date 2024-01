Raiz, chi è Don Salvatore Ricci in Mare Fuori 4: età, moglie, figli, canzoni

La quarta stagione di Mare Fuori, la serie televisiva della Rai ambientata in un immaginario Istituto Penitenziario Minorile ispirato al Carcere di Nisida, sta per tornare con i primi episodi che saranno disponibili in streaming su Rai Play a partire dal 1 febbraio, per poi essere trasmessi su Rai Due. La serie racconta la storia dei detenuti e del personale di questa struttura, e la quarta stagione promette di essere molto attesa dai fan.

Uno dei protagonisti di Mare Fuori 4 è Raiz, il cui vero nome è Gennaro Della Volpe. Raiz è un cantautore ed attore napoletano di grande successo. Nato a Napoli il 22 aprile 1967, ha attualmente 56 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Ha frequentato il liceo classico Convitto Vittorio Emanuele II e fin da giovane ha avuto una grande passione per la musica. Nel 1991 diventa la voce del gruppo napoletano Almamegretta, con cui pubblica diversi album di discreto successo.

Nel corso degli anni, Raiz ha continuato la sua attività con il gruppo ma si è dedicato anche ad una carriera da solista. Nel 2000 fa il suo debutto sul grande schermo nel film Cuore scatenato, e nel 2004 pubblica il suo primo album da solista, intitolato Wop. Negli anni successivi, ha collaborato con numerosi artisti italiani, tra cui Pino Daniele, Massive Attack, Nino D’Angelo, Teresa De Sio, Daniele Silvestri e Roy Paci. Ha anche avuto esperienze nel mondo del cinema, recitando in serie come L’Ispettore Coliandro, L’Agenzia dei bugiardi e 7 ore per farti innamorare.

La serie Mare Fuori, che ha debuttato nel 2020, ha dato a Raiz una grande popolarità. Il cantautore, tuttavia, è molto riservato riguardo alla sua vita privata e ha sempre cercato di mantenere separati l’aspetto lavorativo e la sua vita personale. Sappiamo che è sposato con Daniela Shualy, una donna di origini ebraiche, e che la coppia alterna la sua residenza tra Roma e Tel Aviv. Dal loro amore è nata una figlia di nome Lea.

Il ritorno di Mare Fuori con la quarta stagione ha suscitato grande attesa tra i fan della serie. La trama della nuova stagione si prospetta avvincente e promette di approfondire ulteriormente le storie dei detenuti e del personale dell’Istituto Penitenziario Minorile. Raiz, nel ruolo di Don Salvatore Ricci, sarà sicuramente uno dei personaggi più interessanti da seguire, grazie alla sua bravura e alla sua esperienza sia come cantante che come attore.

In conclusione, Raiz è un cantautore ed attore napoletano di grande successo, che ha iniziato la sua carriera come voce del gruppo Almamegretta. Nel corso degli anni, ha pubblicato album sia con il gruppo che da solista e ha collaborato con numerosi artisti italiani. La sua partecipazione alla serie Mare Fuori ha aumentato la sua popolarità e ha reso ancora più attesa la quarta stagione della serie. Raiz è molto riservato riguardo alla sua vita privata, ma sappiamo che è sposato e ha una figlia. Il suo talento e la sua versatilità lo rendono uno dei protagonisti più interessanti della serie.

