Anticipazioni La Promessa 2 Febbraio 2024: la verità su Salvador

Le anticipazioni per l’episodio de La Promessa, in onda su Canale 5 il 2 febbraio 2024 alle 16:40, promettono momenti emozionanti e sorprendenti. La storia si svolge a Cordova nel 1913 e segue Jana Expósito nella sua missione di vendicare la morte di sua madre e scoprire il mistero del rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. Attualmente, Jana si trova nel cuore del palazzo de La Promessa e chiunque voglia seguire la trama può farlo tramite lo streaming su Mediaset Infinity.

Nell’episodio successivo, che andrà in onda il 2 febbraio 2024, assisteremo a un momento molto atteso: la confessione di Maria. Sarà un momento di sconforto, in cui vedremo Maria aprire il suo cuore a Jana e rivelare la sua incertezza riguardo al suo amore per Salvador, che è appena tornato dal fronte. Maria sarà di fronte a una scelta difficile e dovrà decidere se confessare i suoi reali sentimenti a Jana.

Nel frattempo, Lorenzo ed Elisa si ritroveranno insieme in una sala d’attesa per discutere della loro strategia contro Catalina, l’ostacolo principale per il raggiungimento dei loro obiettivi. Durante il loro incontro, qualcuno aprirà la porta sorprendendoli e poi sparirà nel nulla. Questo evento sorprenderà i telespettatori e farà temere a Lorenzo ed Elisa che la loro alleanza sia stata scoperta.

Prima di scoprire cosa succederà nel prossimo episodio, facciamo un breve riassunto di quanto accaduto nell’episodio precedente. Martina è stata visitata da Beatriz Oltran, una giovane donna determinata a vendicarsi e rovinarle la vita. Maria ha cercato di organizzare una festa di benvenuto per Salvador, ma tutti si sono opposti all’idea, compreso lo stesso Salvador.

In conclusione, le anticipazioni per l’episodio successivo de La Promessa promettono momenti emozionanti e sorprendenti. I telespettatori potranno seguire la storia di Jana Expósito e le sue avventure nel palazzo de La Promessa attraverso lo streaming su Mediaset Infinity. Saranno rivelate importanti confessioni e sorprese che metteranno in discussione le alleanze dei personaggi principali. Non resta che aspettare con trepidazione il prossimo episodio per scoprire cosa accadrà nella trama avvincente de La Promessa.

