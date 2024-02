Colapesce e Dimartino: età, carriera, concerti, ultima canzone, nuovo album, Splendida Cornice – MediaTurkey

Colapesce e Dimartino sono un duo di enorme successo che si è fatto strada nel panorama musicale italiano grazie al loro talento e alle loro canzoni orecchiabili. Entrambi di origini siciliane, sono diventati amici e colleghi, formando un gruppo musicale nel 2020. Il duo sarà ospite speciale nella puntata di Splendida Cornice del 1 febbraio 2024, un popolare programma televisivo condotto da Geppi Cucciari su Rai 1.

Colapesce, il cui vero nome è Lorenzo Urciullo, è nato nel 1983 ed ha 41 anni. Prima di incontrare Dimartino, ha avuto una carriera importante nel contesto della musica indie, collaborando con band come Albanopower e facendo parte del progetto Santiago. Nel 2010 pubblica un EP intitolato “Colapesce” e nel 2012 si presenta al grande pubblico con il suo primo album “Un meraviglioso declino”, che gli vale il premio Targa Tenco. Prima di dedicarsi completamente alla musica, Colapesce ha ottenuto una laurea in Scienze della comunicazione e ha avuto diverse esperienze nel campo del giornalismo. Ha anche lavorato come grafico, collaborando con Alessandro Baronciani per la creazione di una graphic novel intitolata “La distanza”.

Dimartino, il cui vero nome è Antonio Di Martino, è nato nel 1982 ed è un anno più vecchio di Colapesce. Anche lui ha iniziato la sua carriera nella musica indie, ottenendo un primo successo nel 2012 con il brano “Cara maestra abbiamo perso”. Nel 2012 raggiunge ancora più successo con “Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile”. I due artisti si sono uniti per formare il duo Colapesce e Dimartino nel 2020, pubblicando il loro primo album intitolato “I mortali”. Hanno poi partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Musica leggerissima”, che ha ottenuto un grande successo, arrivando al 4° posto e ottenendo cinque dischi di platino. Nel 2023 hanno preso parte nuovamente a Sanremo con il brano “Splash”, classificandosi al 10° posto. Le loro ultime canzoni sono “Ragazzo di destra” e “Sesso e architettura”, facenti parte del loro ultimo album intitolato “Lux Eterna Beach”, pubblicato nel novembre 2023.

Colapesce è attualmente single, mentre Dimartino è fidanzato da diversi anni con Michela Forte, con cui ha una figlia di nome Ninalou, nata nel 2017.

Il duo Colapesce e Dimartino ha raggiunto un enorme successo grazie alle loro canzoni orecchiabili e al loro talento musicale. La loro carriera è stata diversa da quella della maggior parte dei cantanti, ma sono riusciti a farsi strada nel panorama musicale italiano grazie alla loro passione e dedizione. La loro partecipazione a Splendida Cornice li porterà ad essere ancora più influenti nel mondo della musica italiana.

