É sempre mezzogiorno | Ricetta panino mare e monti di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il panino mare e monti ideato da Fulvio Marino è una gustosa ricetta che rende più piacevole l’inizio di febbraio. Questo panino, estremamente farcito, è delizioso e perfetto per un pranzo rapido ma gustoso.

Per preparare il panino, sono necessari i seguenti ingredienti: una biga composta da 350 g di farina 0, 175 ml di acqua e 3,5 g di lievito di birra; inoltre, 150 g di farina di farro bianco, 100 ml di acqua, 5 g di malto, 10 g di sale e 15 ml di olio extravergine di oliva.

La preparazione del panino è abbastanza semplice. Iniziamo mettendo le farine e il lievito sbriciolato in una ciotola. Aggiungiamo gran parte dell’acqua e mescoliamo il tutto grossolanamente con un cucchiaio. Copriamo la ciotola e lasciamo fermentare per circa 18 ore a una temperatura di circa 18°.

Passato il tempo di fermentazione, aggiungiamo alla ciotola la farina di farro bianco, il malto, il sale e l’acqua rimanente. Impastiamo il tutto per qualche minuto e aggiungiamo l’olio extravergine di oliva, lavorando fino a farlo assorbire completamente. Copriamo di nuovo la ciotola e lasciamo lievitare l’impasto per 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Una volta che l’impasto ha lievitato, prendiamo una porzione di impasto e formiamo un panino rotondo. Cuociamo il panino in forno preriscaldato a 220° per circa 20-25 minuti, o finché risulta dorato e croccante.

Il panino mare e monti di Fulvio Marino è ora pronto per essere gustato. Questa deliziosa preparazione è perfetta per un pranzo veloce ma saporito. Si può accompagnare il panino con insalata fresca o con contorni a piacere.

La ricetta completa del panino mare e monti di Fulvio Marino può essere trovata sul sito ufficiale del programma “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

In conclusione, il panino mare e monti di Fulvio Marino è una golosa e gustosa preparazione che rende più piacevole l’inizio di febbraio. Facile da preparare, questo panino super farcito è ideale per un pranzo veloce ma saporito. Accompagnato da insalata fresca o da contorni a scelta, il panino mare e monti è un’ottima opzione per un pasto completo e appetitoso.

