É sempre mezzogiorno | Ricetta plumcake arancia e cioccolato di Antonio Paolino – MediaTurkey

Il plumcake arancia e cioccolato di Antonio Paolino è una deliziosa preparazione che combina i gusti agrumati dell’arancia con la dolcezza del cioccolato. Questo dolce è perfetto da gustare a colazione o a merenda, ma può essere apprezzato in qualsiasi momento della giornata.

Gli ingredienti necessari per realizzare il plumcake arancia e cioccolato sono i seguenti: farina 00 (260 g), cacao (30 g), zucchero (170 g), uova (3), latte (200 ml), lievito per dolci (1 bustina), olio di semi (80 g), sale (un pizzico), buccia di 2 arance, marmellata di arance (un cucchiaio), cioccolato a scaglie (90 g). Inoltre, per la decorazione, serviranno un’arancia, zucchero a velo (20 g) e scaglie di cioccolato (50 g).

Per preparare il plumcake, iniziate montando le uova intere insieme allo zucchero semolato utilizzando le fruste elettriche per circa 8 minuti, fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete l’olio a filo e continuate a montare per qualche minuto. Profumate l’impasto con la scorza grattugiata delle arance e la marmellata di arance.

Successivamente, incorporate le polveri setacciate, ovvero la farina 00, il cacao e il lievito per dolci, alternandole al latte. Mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo. Infine, aggiungete il cioccolato a scaglie e mescolate delicatamente.

Foderate uno stampo da plumcake con carta forno e adagiate delle fettine d’arancia sui lati e sul fondo dello stampo. Versate l’impasto all’interno dello stampo e livellatelo con una spatola.

Cuocete il plumcake in forno preriscaldato a 170°C per circa 50 minuti. Prima di sfornarlo, verificate la cottura infilando uno stecchino nel centro del dolce: se esce pulito, il plumcake è pronto. Lasciate raffreddare completamente prima di sformarlo dallo stampo.

Una volta freddo, potete decorare il plumcake con una glassa all’arancia: spremete il succo di un’arancia e mescolatelo con lo zucchero a velo fino a ottenere una glassa liscia. Versate la glassa sulla superficie del plumcake e spargete le scaglie di cioccolato sopra.

Il plumcake arancia e cioccolato di Antonio Paolino è ora pronto per essere gustato! Potete conservarlo in un contenitore ermetico per alcuni giorni, se riuscite a resistere alla tentazione di mangiarlo tutto in un solo giorno.

Per trovare il video della ricetta di “É sempre mezzogiorno”, potete visitare RaiPlay, il sito ufficiale delle trasmissioni televisive. Tuttavia, è importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma solo un taccuino in cui annotare le ricette più interessanti.

Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta plumcake arancia e cioccolato di Antonio Paolino – MediaTurkey