É sempre mezzogiorno | Ricetta riso saltato con maiale caramellato di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Iniziamo il mese di febbraio con l’arrivo imminente del weekend e della settimana festivaliera, il che rende l’atmosfera un po’ meno pesante. Per rendere questo periodo ancora più delizioso, Francesca Marsetti ci propone una gustosa ricetta fusion: il riso saltato con maiale caramellato. Per preparare questa prelibatezza, avremo bisogno di riso jasmine, coppa di maiale, carote, piselli, cipolla, salsa di soia, succo di soia, zucchero di canna, aglio, zenzero grattugiato, lemon grass, coriandolo e olio di semi.

Per iniziare, mettiamo il succo d’arancia, la salsa di soia, il lemon grass a pezzetti e lo zenzero fresco grattugiato in una ciotola. Successivamente, tagliamo la coppa di maiale a fettine e la mettiamo nella ciotola con il condimento. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo marinare la carne per qualche ora in frigorifero, possibilmente anche per tutta la notte, in modo da far assorbire tutti i sapori.

Una volta marinato il maiale, prendiamo una padella e facciamo sciogliere lo zucchero di canna a secco. Quando lo zucchero inizia a sciogliersi, aggiungiamo la carne scolata dalla marinatura e lasciamo cuocere il tutto a fiamma vivace. Nel frattempo, in un’altra padella o in una wok, scaldiamo l’olio di semi e mettiamo a soffriggere un trito di cipolla, carote e piselli a fiamma vivace. Continuiamo a cuocere le verdure finché non saranno cotte ma croccanti.

Una volta pronte le verdure, uniamo il riso già lessato alla padella e lasciamo che si tosti a fiamma vivace. Questo darà al piatto un sapore ancora più gustoso e una consistenza croccante. Infine, serviamo il maiale caramellato su un letto di riso saltato e guarniamo il tutto con del coriandolo fresco tritato. Questa ricetta è perfetta per un pranzo o una cena diversa dal solito e sicuramente conquisterà il palato di tutti. Se desiderate vedere la ricetta di Francesca Marsetti in video, potete trovarla su RaiPlay.

Ricordiamo che questo articolo è solo un riassunto delle informazioni presenti nel sito “Ricette in TV” e non vuole essere un plagio. Speriamo che questa ricetta possa aggiungere un tocco di golosità alle vostre giornate e rendere il vostro inizio di febbraio ancora più gustoso. Buon appetito!

