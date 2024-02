É sempre mezzogiorno | Ricetta torta di rose sfogliate di Daniele Persegani – MediaTurkey

La torta di rose sfogliate è un antipasto molto gustoso e scenografico, perfetto per arricchire il menu di qualsiasi occasione. La ricetta è stata ideata da Daniele Persegani, un esperto di cucina, e oggi ti svelerò tutti i segreti per prepararla.

Per preparare la torta di rose sfogliate avrai bisogno di due rotoli di sfoglia rettangolare, 200 g di ricotta, 50 g di pomodori secchi sott’olio, 50 g di formaggio grattugiato, 150 g di prosciutto cotto, 150 g di mozzarella, 130 g di carciofini sott’olio, latte, origano, sale e pepe.

Iniziamo prendendo i rettangoli di sfoglia già pronta e ricavando nove dischetti di diametro uguale. Sovrapponiamo leggermente tre dischetti sul piano da lavoro, premendo con un dito sulla giuntura per unirli. Ripetiamo l’operazione con gli altri dischetti fino a esaurire la sfoglia.

Prendiamo il prosciutto cotto e tritiamolo utilizzando un mixer. Una volta tritato, uniamo la mozzarella da pizza e frulliamo ancora per amalgamare gli ingredienti. Prendiamo ogni dischetto di sfoglia e mettiamo uno spicchio o metà di carciofino sott’olio al centro. Copriamo ogni carciofino con un po’ del composto di prosciutto cotto e mozzarella.

Ripieghiamo i dischetti di sfoglia sul ripieno, a mezzaluna, e arrotoliamoli a chiocciola per formare delle rose. Procediamo nello stesso modo con l’altro ripieno: frulliamo i pomodori secchi insieme all’origano e al formaggio grattugiato. Una volta tritato tutto, uniamo la ricotta e mescoliamo bene.

Prendiamo una tortiera e disponiamo le rose di sfoglia una accanto all’altra all’interno della teglia. Spennelliamo la superficie con del latte e cuociamo in forno caldo e ventilato a 190°C per circa 35-40 minuti, fino a quando la sfoglia sarà dorata e croccante.

La torta di rose sfogliate è ora pronta per essere gustata! Possiamo servirla come antipasto o come piatto unico, accompagnandola con una fresca insalata. Questa ricetta è ideale per qualsiasi occasione, dalla cena con amici alle feste di compleanno.

Se vuoi vedere la preparazione passo dopo passo, puoi trovare il video della ricetta di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Ricorda che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma un semplice taccuino di ricette interessanti.

Non perdere l’opportunità di provare questa deliziosa torta di rose sfogliate di Daniele Persegani e sorprendi i tuoi ospiti con un antipasto sfizioso e scenografico. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta torta di rose sfogliate di Daniele Persegani – MediaTurkey