É sempre mezzogiorno | Ricetta totani ripieni in umido con patate di Ivano Ricchebono – MediaTurkey

Ivano Ricchebono, noto come il “cuoco arrogante”, ha deciso di condividere con tutti una delle sue ricette più gustose: i totani ripieni in umido con patate. Questo piatto di mare è estremamente delizioso e saprà soddisfare anche i palati più esigenti.

Per preparare questa prelibatezza, avrete bisogno di alcuni ingredienti fondamentali: 4 totani freschi, 2 filetti di acciughe, 2 panini, 2 bicchieri di latte, 2 patate precedentemente bollite, maggiorana, 2 spicchi d’aglio, 1 uovo, 50 g di formaggio grattugiato, 50 g di pane grattugiato, 1 ciuffo di prezzemolo, 4 pomodori, 2 scalogni, mezzo bicchiere di vino bianco, olio, burro, sale e pepe.

Per iniziare a preparare il ripieno, dovete cominciare facendo soffriggere lo scalogno tritato in una padella con un generoso filo di olio, insieme all’aglio tritato, alle acciughe tagliate a pezzetti e ai tentacoli dei totani. Aggiungete una patata lessa tagliata a dadini e lasciate rosolare a fiamma vivace. Una volta che tutti gli ingredienti sono ben rosolati, trasferiteli nel mixer e aggiungete i panini precedentemente ammollati nel latte e strizzati, il tuorlo d’uovo (con poco albume), la maggiorana e il formaggio grattugiato. Frullate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Assaggiate e, se necessario, aggiustate di sale e pepe, aggiungendo anche del pangrattato se il composto risulta troppo liquido.

Ora è il momento di farcire i totani con il ripieno ottenuto, chiudendo l’estremità con uno stuzzicadenti per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Pelate l’altra patata, tagliatela a dadini e cuocetela in acqua bollente e salata per il tempo necessario. In una pentola a parte, fate soffriggere lo scalogno tritato con un filo d’olio e l’aglio, quindi aggiungete i pomodori tagliati a pezzettoni. Aggiungete i totani ripieni nella pentola e sfumate con il vino bianco. Profumate il tutto con del prezzemolo e del basilico. Coprite e lasciate cuocere per 15-20 minuti.

Una volta che i totani sono cotti, toglieteli dalla pentola e frullate il fondo di cottura con un mixer ad immersione per ottenere una salsa cremosa. Portate la salsa a bollore e unite le patate a dadini precedentemente sbollentate. Infine, servite i totani con la salsa e le patate.

Questa ricetta è davvero deliziosa e siamo sicuri che conquisterà i vostri palati. Se desiderate vedere la preparazione passo dopo passo, potete trovare il video della ricetta su RaiPlay.

Vi ricordiamo che questo articolo non è tratto dal blog ufficiale di Ivano Ricchebono, ma vuole essere solo una guida per annotare gli ingredienti e i procedimenti delle sue ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali delle trasmissioni televisive, come ad esempio https://www.raiplay.it/.

In conclusione, i totani ripieni in umido con patate sono un piatto che unisce i sapori del mare con la cremosità del ripieno e la delicatezza delle patate. Una preparazione che richiede un po’ di tempo, ma il risultato finale vi ripagherà di ogni sforzo. Non esitate a provare questa ricetta e a gustarla con la vostra famiglia e i vostri amici. Buon appetito!

