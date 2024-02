Oroscopo Paolo Fox domani 2 febbraio 2024 | Previsioni per tutti i segni zodiacali – MediaTurkey

In un articolo sulle previsioni astrologiche del noto esperto Paolo Fox per venerdì 2 febbraio, si descrive come i segni zodiacali potranno affrontare la giornata. Per quanto riguarda l’Ariete, si prevede che continuerà a vivere una fase statica e noiosa, che potrebbe renderli inquieti e iracondi. Tuttavia, si consiglia loro di mantenere la calma e di aspettare la metà di febbraio per ripartire con un nuovo slancio.

Per il Toro, si prevede un periodo favorevole sia nella vita emotiva che in quella lavorativa. Si stanno sperimentando nuovi inizi che permetteranno loro di ritrovare il desiderio di emozionarsi e di rimettersi in gioco.

I Gemelli, dopo un periodo grigio, stanno finalmente trovando nuove spiegazioni per andare avanti e credere in ciò che fanno. Soprattutto nella seconda parte di febbraio, arriveranno momenti decisivi che riguarderanno principalmente le coppie in bilico.

Per i Cancro, si consiglia di non mettere troppo pensiero sulle cose e di evitare di ribellarsi alle provocazioni, almeno fino al 13 del mese. Ci saranno delle opposizioni astrali che potrebbero causare noia e fastidio.

I Leone potrebbero avere una giornata più rilassante, grazie al sostegno degli astri. Questo segno competitivo potrà ottenere appagamenti e riconoscimenti significativi.

Le Vergini, invece, potranno ritrovare un certo equilibrio interiore in amore. Questo permetterà loro di tirare fuori il meglio di sé stesse e di svoltare in questi primi dieci giorni di febbraio.

Per le Bilancia, la fase turbolenta che ha accompagnato la loro vita potrebbe finalmente terminare. La seconda parte di febbraio sarà molto favorevole e ciò che sembra lontano diventerà più facilmente raggiungibile.

Gli Scorpione sono avvertiti di non scherzare troppo con i sentimenti e di mettere in chiaro ciò che non va. Dovranno essere sicuri e determinati nel far valere le loro ragioni.

I Sagittario dovranno fare attenzione ai rapporti con il partner e in famiglia. Dalla seconda parte di febbraio, però, potranno godere di un cielo benevolo.

I Capricorno saranno particolarmente testardi, il che potrebbe essere sia un’arma a doppio taglio sia una fonte di insoddisfazione costante. Dovranno imparare a migliorarsi senza andare sempre fino in fondo in ogni situazione.

L’Acquario potrà godere di una giornata molto bella, anche se dovrà fare i conti con un cielo non del tutto favorevole. Tuttavia, le cose stanno andando nella giusta direzione.

Infine, i Pesci potranno essere più produttivi in febbraio e riscopriranno un certo ottimismo, soprattutto nelle relazioni con le persone a cui tengono molto. Presto avranno una nuova prospettiva sulla vita.

