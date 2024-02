Alfa a Sanremo 2024: età, canzone, altezza, genitori, Instagram

Il giovane rapper Alfa, con il suo vero nome Andrea De Filippi, parteciperà all’edizione del 2024 del Festival di Sanremo come concorrente nella categoria “BIG”. Questa notizia ha entusiasmato i numerosi fan del cantante ligure, che hanno apprezzato il suo stile musicale che unisce il rap al pop. Uno dei suoi brani più recenti, intitolato “Bellissimissima”, ha riscosso un grande successo e ha contribuito a renderlo molto popolare. Alfa canterà il brano “Vai!” durante il festival.

Alfa è nato il 22 agosto 2000 a Genova, quindi ha attualmente 23 anni. Ha scelto il nome d’arte Alfa perché è la prima lettera dell’alfabeto greco e simboleggia un inizio, un principio. Suo padre lavora come responsabile nel settore del calcio giovanile, mentre sua madre è una psicologa.

Fin da piccolo, Alfa ha dimostrato una grande passione per la musica. Ha iniziato a studiare pianoforte e chitarra all’età di 8 anni e si è avvicinato sempre di più al rap. Ha partecipato a varie competizioni di freestyle nella sua città e nel 2018 ha provato a partecipare alle selezioni di X-Factor, ma è stato scartato. Nonostante questo, ha continuato a fare musica e ha ottenuto sempre più successo grazie a piattaforme come Youtube e TikTok.

Negli ultimi anni, Alfa ha collaborato con numerosi artisti della sua città, diventando sempre più popolare. Alcuni dei suoi brani più famosi includono “Dove sei?”, “Il giro del mondo”, “Tempo al tempo”, “Wonderlust” e soprattutto “Cin Cin”, che ha ottenuto un grande successo anche su Spotify. Ha continuato a collaborare con artisti sempre più famosi, come Annalisa per il brano “San Lorenzo” e Rosa Chemical per “Snob”. Ha anche contribuito alla colonna sonora del film “Sul più bello” con il brano omonimo. Nel 2021, Alfa ha pubblicato il suo secondo album, intitolato “Nord”.

Il grande successo è arrivato con il brano “Bellissimissima”, che ha raggiunto il quarto posto nella classifica generale dei brani più ascoltati alla fine del 2023. Poco dopo, è stata confermata ufficialmente la sua partecipazione a Sanremo 2024.

Oltre alla sua carriera musicale, sono state fatte voci su una possibile relazione sentimentale tra Alfa e Virginia Montemaggi, che compare anche nel videoclip di “Cin Cin”. Tuttavia, attualmente il cantante è impegnato sentimentalmente con Sofia Marco, una giocatrice di pallavolo professionista.

Alfa è molto attivo anche sui social media, in particolare su Instagram. Condivide regolarmente foto e aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera con i suoi fan. La sua pagina Instagram conta un numero crescente di seguaci e i suoi post ricevono molti commenti e like.

In conclusione, Alfa è un giovane rapper ligure che ha raggiunto un grande successo grazie alla sua musica che unisce il rap al pop. Dopo il successo del brano “Bellissimissima”, parteciperà all’edizione del 2024 del Festival di Sanremo con il brano “Vai!”. Con il suo talento e la sua passione per la musica, Alfa ha conquistato numerosi fan e si sta facendo strada nel panorama musicale italiano.

