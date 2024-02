Angelina Mango a Sanremo 2024: età, altezza, ultima canzone, Napoli, fidanzato, genitori

Angelina Mango, figlia del famoso cantautore Giuseppe Mango e della ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente, si appresta a partecipare per la prima volta come cantante “big” al Festival di Sanremo 2024. Nata il 10 aprile 2001 a Maradea, in provincia di Potenza, Angelina compirà 23 anni nei prossimi mesi. Cresciuta con una grande passione per la musica, ereditata dai suoi genitori, Angelina ha sempre dimostrato un notevole talento canoro, che ha sviluppato insieme al suo fratello maggiore Filippo, nato nel 1996.

Dopo la tragica scomparsa del padre durante una esibizione canora nel 2024, Angelina si è trasferita con la famiglia a Milano. Qui ha avuto l’opportunità di avvicinarsi ancora di più alla musica, suonando insieme al fratello e al suo complesso. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Va tutto bene”, che è stato poi incluso nel suo primo album intitolato “Monolocale”, uscito nello stesso anno.

Nel 2021, Angelina ha partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani, ma purtroppo non è riuscita ad arrivare alla selezione finale. Nonostante ciò, ha ottenuto un contratto discografico con la Sony Music e ha iniziato a lavorare con il produttore Enrico Bruni. Nello stesso anno, ha preso parte alla 22ª edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha impressionato positivamente e si è classificata al secondo posto. Durante il programma, ha pubblicato altri due singoli intitolati “Voglia di vivere” e “Mani vuote”. Successivamente, ha incluso il brano “Ci Pensiamo domani” nel suo secondo EP intitolato “Voglia di Vivere”.

Nell’ottobre del 2023, Angelina ha intrapreso il suo primo vero tour chiamato “Voglia di vivere Tour”. Il tour ha avuto inizio a Napoli e ha riscosso un enorme successo in molte città italiane. Nonostante non sia napoletana, Angelina si è distinta anche in questo dialetto, come dimostrato nel singolo “Che t’o dico a fa’”.

La sua ultima canzone pubblicata è “Fila indiana”, uscita il 1° dicembre 2023 e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Dal punto di vista sentimentale, Angelina è legata al chitarrista Antonio Cirigliano, originario di Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza. Negli ultimi giorni, la relazione è stata oggetto di speculazioni da parte dei media, che hanno riportato presunte crisi nella coppia. Tuttavia, Angelina ha chiarito recentemente che il loro legame è solido e ha ribadito di essere “innamoratissima” del suo compagno.

In conclusione, Angelina Mango si prepara a esibirsi al Festival di Sanremo 2024 come cantante “big”, portando il suo brano “La noia”. Dotata di un talento canoro innato e cresciuta in una famiglia di artisti, Angelina sta facendo strada nel mondo della musica, conquistando il pubblico con le sue performance e le sue canzoni.

