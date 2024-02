É sempre mezzogiorno | Ricetta chiacchiere di Carnevale di Daniele Persegani – MediaTurkey

Le chiacchiere di Carnevale sono un dolce tradizionale che viene preparato durante questa festività. La ricetta di Daniele Persegani, un famoso cuoco emiliano, ci svela i segreti per realizzare questo dessert irresistibile.

Gli ingredienti necessari per preparare le chiacchiere sono semplici e facilmente reperibili. Avremo bisogno di 500 g di farina 00, il succo di un’arancia, la scorza di un limone, mezzo bicchiere di alchermes, 5 tuorli, 1 uovo, 70 g di zucchero, 80 g di burro, olio per friggere e zucchero a velo per decorare.

Per iniziare, dobbiamo mescolare la farina e lo zucchero in una ciotola o nella planetaria. Aggiungiamo l’alchermes, il succo d’arancia, i tuorli e l’uovo intero, la scorza grattugiata di arancia e limone, e continuiamo ad impastare fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Avvolgiamo quindi il panetto di pasta nella pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero per almeno 2 ore.

Dopo il riposo, procediamo con la sfogliatura della pasta. Utilizziamo una sfogliatrice per tirare una sfoglia non troppo sottile. A metà della sfoglia, spalmiamo il burro a pomata. Ripieghiamo la sfoglia sul burro e ripassiamo il tutto nella macchinetta. Questa operazione va ripetuta più volte, fino a ottenere una sfoglia sottile come la pasta all’uovo.

A questo punto, possiamo ritagliare la pasta a forma di quadrati con un’incisione al centro e friggere le chiacchiere in olio caldo e profondo fino a doratura. Una volta pronte, le possiamo servire spolverizzate con zucchero a velo.

Le chiacchiere di Carnevale sono un dolce croccante fuori e morbido dentro, perfetto per essere gustato durante questa festività. Possono essere accompagnate da un buon bicchiere di vino dolce o uno spumante.

Daniele Persegani, nonostante sia impegnato con le lezioni di cucina e l’avvicinarsi di Sanremo, ci regala la sua ricetta per le chiacchiere di Carnevale. Grazie a lui, possiamo imparare a preparare piatti deliziosi e tradizionali come questo dolce.

Ricordiamo che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni di cui trascrivo le ricette. Vuole essere solo un ‘taccuino’ su cui appuntare gli ingredienti e i procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dallo streaming e dai social dei programmi.

Quindi, preparatevi a festeggiare il Carnevale con le chiacchiere di Carnevale di Daniele Persegani e lasciatevi conquistare dal loro sapore unico e irresistibile. Buon appetito e buon divertimento!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta chiacchiere di Carnevale di Daniele Persegani – MediaTurkey