É sempre mezzogiorno | Ricetta lumaconi ripieni di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

Sanremo è imminente e insieme al Carnevale, la cucina meridionale si sta preparando per celebrare entrambe le occasioni. Tra gli chef coinvolti, Mauro e Mattia Improta, che ci propongono una deliziosa ricetta per un primo piatto domenicale: i lumaconi ripieni.

La lista degli ingredienti necessari comprende 250g di lumaconi, 1 cipollotto, 3 salsicce, 500ml di passata di pomodoro, 10 pomodorini, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 350g di ricotta, 150g di mozzarella, 150g di scamorza, 150g di bieta lessata, 60g di formaggio grattugiato, 1 uovo, basilico, olio, sale e pepe. Inoltre, sarà necessaria una salsa al basilico per accompagnare il piatto.

Per iniziare la preparazione, bisogna cuocere la pasta per metà del tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo, sbollentare la bieta per pochi istanti, scolarla e strizzarla bene prima di tritarla finemente. In una padella, rosolare la salsiccia sgranata fino a farla dorare. In un’altra padella, soffriggere il cipollotto con un filo d’olio e unire la passata di pomodoro, il concentrato e i pomodorini tagliati a pezzetti. Dopo qualche minuto, aggiungere la salsiccia dorata, il basilico e continuare la cottura per almeno 20 minuti.

In una ciotola, mescolare la ricotta, il formaggio grattugiato, la mozzarella a dadini, sale e pepe. Aggiungere la bieta tritata, l’uovo intero e mescolare bene. Raffreddare i lumaconi al dente in acqua fredda, scolarli e disporli in una pirofila leggermente unta con olio. Farcire i lumaconi con il ripieno di ricotta e bieta. Una volta farciti, posizionarli sopra il sugo di pomodoro e salsiccia nella padella. Distribuire dei dadini di scamorza affumicata e del formaggio grattugiato sui lumaconi, coprire e lasciar cuocere per altri 8 minuti.

Il video completo della ricetta è disponibile sul sito RaiPlay, nella sezione dedicata al programma “É sempre mezzogiorno”. È importante sottolineare che questo articolo non è il blog ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma un semplice taccuino per appuntare le ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dalle piattaforme di streaming e dai social dei programmi.

In conclusione, i lumaconi ripieni di Mauro e Mattia Improta sono un piatto gustoso e ricco di sapori, ideale per celebrare Sanremo e il Carnevale. Provate questa ricetta per deliziare i vostri ospiti e godervi un pranzo o una cena all’insegna della tradizione culinaria del mezzogiorno. Buon appetito!

