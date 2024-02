É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza radicchio taleggio e noci di Fulvio Marino – MediaTurkey

La pizza è un piatto molto popolare in Italia e nel resto del mondo, e ogni regione ha le sue specialità culinarie. Oggi vi propongo una ricetta del panettiere piemontese Fulvio Marino, tratta dal programma televisivo “É sempre mezzogiorno”. Si tratta di una pizza dal sapore deciso e goloso, perfetta per il weekend: pizza radicchio taleggio e noci.

Gli ingredienti necessari per preparare questa deliziosa pizza sono i seguenti: 475 g di farina tipo 2, 25 g di farina integrale, 3,5 g di lievito, 11 g di sale, 350 ml di acqua e 12,5 ml di olio extravergine di oliva.

Per preparare l’impasto, mettiamo in una ciotola la farina tipo 2 e quella integrale, gran parte dell’acqua e mescoliamo con un cucchiaio. Lasciamo riposare per mezz’ora. Successivamente, aggiungiamo il lievito fresco sbriciolato, un po’ d’acqua e impastiamo per qualche minuto. Aggiungiamo il sale, l’acqua rimasta e lavoriamo ancora. Infine, aggiungiamo l’olio e impastiamo fino a farlo assorbire. Copriamo e lasciamo lievitare per 24 ore in frigorifero.

Una volta che l’impasto ha lievitato, lo dividiamo in due panetti uguali per ottenere due pizze. Ripieghiamo i panetti su loro stessi, con i lembi esterni verso il centro, creando dei filoncini. Li posizioniamo su una teglia, li copriamo e li lasciamo lievitare per 4 ore a temperatura ambiente.

Stendiamo ciascun panetto con le mani, sul piano infarinato con abbondante semola, fino ad ottenere un rettangolo sottile anche sui bordi. Trasferiamo sulla teglia con carta forno e condiamo in superficie con la mozzarella a pezzetti, il taleggio a cubettoni, il radicchio tardivo, le noci spezzate, un filo d’olio e del timo. Cuociamo in forno caldo e statico a 240° per circa 15 minuti.

La pizza radicchio taleggio e noci di Fulvio Marino è pronta per essere gustata. Il contrasto tra il sapore dolce del radicchio e delle noci e la cremosità del taleggio rende questa pizza un piatto ricco di sapori e profumi.

Se volete vedere la ricetta completa di “É sempre mezzogiorno” con Fulvio Marino, potete trovare il video su RaiPlay. Ricordatevi che questo articolo è solo un taccuino su cui appuntare le ricette più interessanti, quindi assicuratevi di non commettere plagio e di non copiare nessuna frase.

Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza radicchio taleggio e noci di Fulvio Marino – MediaTurkey