É sempre mezzogiorno | Ricetta torta di riso di Chloe Facchini – MediaTurkey

La torta di riso è un dolce tipico dell’Emilia che ci fa fare un salto nel passato. La zia di Chloe Facchini custodisce gelosamente la ricetta di questa prelibatezza che racchiude in sé una storia unica.

Per preparare la torta di riso avremo bisogno di ingredienti semplici ma gustosi. Tra questi, spiccano il latte, il riso, lo zucchero, i tuorli, le uova, le mandorle pelate, il cedro candito, il liquore alla mandorla amara, la scorza di limone, il burro, la farina 00 e la mandorla amara.

La preparazione inizia scaldando il latte in una pentola insieme alla scorza di limone. Dopo aver portato il latte ad ebollizione, aggiungiamo il riso e lasciamo cuocere per circa mezz’ora, fino a quando il riso sarà ben cotto. Successivamente, aggiungiamo la maggior parte dello zucchero e mescoliamo bene.

Il composto di riso va lasciato raffreddare e riposare in frigorifero per almeno 12 ore. Questo passaggio è fondamentale per permettere ai sapori di amalgamarsi e conferire alla torta una consistenza cremosa.

Dopo il riposo, frulliamo le mandorle insieme al cedro candito a pezzetti e allo zucchero rimanente. Aggiungiamo al composto di riso freddo le uova e i tuorli, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Uniamo anche il trito di mandorle e cedro e mescoliamo per bene.

Se vogliamo, possiamo lasciare riposare l’impasto in frigorifero per un paio d’ore, anche se non è strettamente necessario. Transferiamo l’impasto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Livelliamo bene la superficie e cuociamo in forno caldo a 155°C per circa un’ora e mezza.

Appena sfornata, praticate alcuni fori sulla superficie della torta e versate sopra la seconda dose di liquore alla mandorla amara. Lasciate raffreddare completamente.

La torta di riso di Chloe Facchini è pronta per essere gustata. Tagliatela a losanghe e servitela come dessert o merenda. Il suo sapore delicato e la consistenza morbida la rendono perfetta per ogni occasione.

Questa ricetta, tratta dal libro “É sempre mezzogiorno”, ci permette di assaporare un dolce legato alla tradizione e ai ricordi più cari di Chloe Facchini. Preparare questa torta di riso sarà un’esperienza culinaria unica e indimenticabile.

