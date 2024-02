Fiorella Mannoia a Sanremo 2024: età, vita privata, carriera – MediaTurkey

Fiorella Mannoia è una cantante italiana molto conosciuta, famosa per i suoi grandi successi come “Quello che le donne non dicono”, “Il cielo d’Irlanda” e “Come si cambia”. Nata a Roma il 4 aprile 1954, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica nel 1968, quando si esibì per la prima volta al Festival di Castrocaro. Questa esperienza le ha permesso di firmare il suo primo contratto discografico.

Durante lo stesso periodo, Fiorella ha lavorato anche come controfigura nel cinema e successivamente ha recitato in ruoli minori in film come “Una colt in mano al diavolo” e “Sei bounty killers per una strage”. Nel 1972 ha pubblicato il suo primo album, una collaborazione con il cantante Memmo Foresi intitolata “Mannoia Foresi & co.”.

Come anticipato, la cantante ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1981 con il brano “Caffè nero bollente”. Ha ripetuto questa esperienza sul palco dell’Ariston nel 1984, presentando una delle sue canzoni più famose, ovvero “Come si cambia”. Nel 1987, Fiorella ha vinto il Premio Mia Martini per il brano “Quello che le donne non dicono” e l’anno successivo ha pubblicato l’album “Canzoni per parlare”, che si è rivelato un grande successo commerciale. Nel 1991 ha debuttato con l’album “I treni a vapore”, che include il suo famoso successo “Il cielo d’Irlanda”.

Negli anni 2000, la cantante ha continuato a pubblicare album di grande successo, come “Fragile”, “Il movimento del dare” e “Ho imparato a sognare”. Nel 2016, Fiorella ha vinto un Nastro d’argento per la Migliore canzone originale, grazie alla colonna sonora del film “Perfetti sconosciuti”, e ha anche pubblicato l’album “Combattente”.

A partire dal 2017, Fiorella ha condotto vari programmi televisivi, come “Un, due, tre… Fiorella!”, “La musica che gira intorno” e “La versione di Fiorella”. Tra i suoi progetti più recenti, c’è l’album del 2020 intitolato “Padroni di niente”. Quest’anno, la vedremo di nuovo sul palco del Festival di Sanremo, tra i big in gara.

Passando alla sua vita privata, negli anni ’70 e ’80 Fiorella ha avuto una relazione con il cantante e produttore musicale Memmo Foresi. Tuttavia, la loro storia non ha avuto un futuro duraturo e successivamente Fiorella si è legata al compositore Piero Fabrizi, con cui ha avuto una relazione di vent’anni. Nel 2007 ha iniziato a frequentare il musicista Carlo Di Francesco, con cui si è sposata il 22 febbraio 2021.

In conclusione, Fiorella Mannoia è una cantante italiana di grande successo, con una lunga carriera nel mondo della musica. Ha partecipato numerose volte al Festival di Sanremo e ha pubblicato numerosi album di successo. Oltre alla sua carriera musicale, Fiorella ha avuto relazioni importanti nella sua vita privata e si è recentemente sposata con Carlo Di Francesco. La vedremo presto sul palco di Sanremo, pronta a emozionarci ancora una volta con la sua voce straordinaria.

