In cucina con Luca Pappagallo – MediaTurkey

Nella serie di Food Network “In cucina con Luca Pappagallo”, il cuoco Luca Pappagallo ha condiviso la sua ricetta delle chiacchiere, un dolce veloce e delizioso. Ecco gli ingredienti necessari e il procedimento.

Gli ingredienti per le chiacchiere sono: 500 g di farina 00, 110 g di vino bianco, 2 tuorli, 1 uovo intero, 40 g di marsala, 30 g di burro, 1 cucchiaio di zucchero a velo, la scorza di 1 limone, un pizzico di sale e olio per friggere.

Per preparare le chiacchiere, iniziamo mettendo tutti gli ingredienti in una ciotola o nella planetaria. Aggiungiamo la farina, le uova, il burro morbido a pezzetti, lo zucchero a velo, la scorza di limone grattugiata, il vino bianco e il marsala. Lavoriamo gli ingredienti fino a ottenere un panetto liscio. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e lasciamolo riposare per almeno mezz’ora.

Dopo il riposo, tiriamo una sfoglia sottile utilizzando la sfogliatrice per la pasta all’uovo. Possiamo anche utilizzare un mattarello per stendere la pasta a mano. Ritagliamo la pasta in rettangoli o altre forme a piacere.

A questo punto, scaldiamo l’olio a 170° e friggiamo le chiacchiere fino a doratura. Una volta pronte, le scoliamo su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Possiamo condire le chiacchiere ancora calde con zucchero semolato, zucchero a velo o del miele, a seconda dei nostri gusti.

Questa ricetta delle chiacchiere è stata presentata da Luca Pappagallo nel programma “In cucina con Luca Pappagallo” su Food Network Italia. È importante sottolineare che questo articolo riporta la ricetta a scopo informativo e non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni.

Fonte immagine: fermo immagine da diretta Food Network.

