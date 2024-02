Lucio Battisti moglie, chi è Grazia Letizia Veronese? oggi

Grazia Letizia Veronese, conosciuta anche come Velezia, è la moglie di Lucio Battisti. Nata a Limbiate, vicino a Milano, nel luglio del 1943, ha attualmente 80 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Oltre ad essere la moglie di Lucio Battisti, è anche una paroliere e compositrice di grande successo. Il loro incontro è avvenuto al Festival di Sanremo nel 1968 e da quel momento non si sono più separati.

Prima di incontrare Lucio Battisti, Grazia Letizia Veronese ha lavorato come segretaria di Miki Del Prete nel Clan Celentano. Tuttavia, quando Lucio Battisti si separa artisticamente da Mogol, Grazia diventa coautrice dei testi dell’album “E già” pubblicato dal marito. Utilizza lo pseudonimo di Velezia, che è la contrazione dei suoi tre nomi: Veronese Letizia Grazia. Nonostante sia stata riconosciuta come coautrice dei testi, la SIAE non menziona il suo nome come compositrice delle musiche dei due album successivi.

Grazia Letizia Veronese è una donna molto riservata e le sue apparizioni pubbliche sono poche. In alcune occasioni, Mogol ha attribuito a lei alcune responsabilità nella separazione tra lui e Lucio Battisti. Dopo la morte del marito, Grazia ha adottato una modalità molto restrittiva e protettiva nei confronti dell’immagine di Lucio Battisti.

Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti si sono sposati nel 1976, dopo 7 anni di fidanzamento. Dal loro matrimonio è nato un figlio di nome Luca Carlo Filippo, il 25 marzo 1973.

La storia d’amore tra Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti è stata molto importante nella vita dell’artista. Grazie alla sua presenza accanto a lui, Lucio Battisti ha potuto contare su un grande sostegno emotivo e artistico. Grazia Letizia Veronese ha contribuito alla scrittura dei testi di molti brani di successo di Lucio Battisti, facendo sì che la loro musica risuonasse nel cuore di milioni di persone.

Nonostante la sua importanza nella vita di Lucio Battisti, Grazia Letizia Veronese è sempre rimasta in ombra, preferendo mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Dopo la morte di Lucio Battisti, ha scelto di proteggere l’immagine e il ricordo del marito, evitando interviste e apparizioni pubbliche.

L’eredità di Lucio Battisti è ancora viva nella musica italiana, e Grazia Letizia Veronese ha contribuito in modo significativo a creare quella che è diventata la leggenda di Lucio Battisti. La sua dedizione e il suo amore per l’arte hanno permesso a Lucio Battisti di diventare un’icona della musica italiana, e il loro matrimonio è stato un esempio di amore e complicità.

Oggi, Grazia Letizia Veronese continua a vivere la sua vita lontano dai riflettori, ma il suo contributo alla musica italiana e al successo di Lucio Battisti rimane indelebile. La sua storia d’amore con Lucio Battisti è stata unica e straordinaria, e il loro legame rimarrà per sempre nella memoria di coloro che hanno amato la loro musica.

Continua a leggere su MediaTurkey: Lucio Battisti moglie, chi è Grazia Letizia Veronese? oggi