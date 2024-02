Estrazioni SuperEnalotto 3 febbraio 2024:numeri usciti, ritardatari e Jackpot

Le estrazioni del SuperEnalotto del 3 febbraio 2024 sono attese con grande interesse da parte dei giocatori italiani. Ogni volta che si tiene una estrazione, molti si affrettano a partecipare nel tentativo di vincere una somma considerevole di denaro. La speranza di vincere è talmente grande che molti scelgono di giocare numeri legati a eventi particolari o situazioni divertenti o insolite. Si spera che la dea bendata possa portare fortuna e cambiare la vita per sempre.

Ora vediamo quali sono i numeri estratti, il jackpot e i numeri più ritardatari. L’immagine allegata mostra i numeri usciti, quelli in ritardo e il montepremi in palio. La sestina vincente sarà annunciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20.

Ma quali sono i numeri che tardano di più ad essere estratti? Questa classifica viene stilata prendendo in considerazione tutte le estrazioni ufficiali del SuperEnalotto. I numeri più ritardatari sono quelli che non escono da più tempo rispetto agli altri. Attualmente, al 3 febbraio 2024, i numeri più ritardatari sono:

– Il numero 31, che non viene estratto da ben 76 estrazioni.

– Il numero 12 manca da 66 estrazioni.

– Il numero 18 è assente da 57 estrazioni.

– Il numero 34 non viene estratto da 56 estrazioni.

– Il numero 64 è assente da 49 estrazioni.

– Il numero 75 manca da 43 estrazioni.

– Il numero 88 non viene estratto da 41 estrazioni.

– Il numero 61 è assente da 40 estrazioni.

– Il numero 6 non viene estratto da 33 estrazioni.

– Il numero 41 manca da 30 estrazioni.

– Il numero 27 è assente da 28 estrazioni.

– I numeri 85 e 65 mancano da 25 estrazioni.

– Il numero 1 non viene estratto da 22 estrazioni.

Questi numeri sono quelli che hanno tardato di più ad essere estratti nelle ultime estrazioni del SuperEnalotto. I giocatori sperano che questi numeri possano finalmente uscire e portare loro fortuna.

Il jackpot di questa sera, sabato 3 febbraio 2024, ha raggiunto la cifra di circa 55 milioni di euro. Chi riuscirà ad indovinare la sestina vincente si aggiudicherà questa somma incredibile. L’attesa per l’estrazione dei numeri vincenti è sempre molto alta, poiché si tratta di un evento che può cambiare la vita di una persona in un istante.

I numeri vincenti del SuperEnalotto verranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20. Sarà interessante scoprire quali numeri verranno estratti questa volta. I giocatori sperano di poter indovinare la sestina vincente e vincere il jackpot.

In conclusione, l’estrazione del SuperEnalotto del 3 febbraio 2024 è attesa con grande interesse da parte dei giocatori italiani. I numeri vincenti, il jackpot e i numeri più ritardatari sono i dati più attesi. Ogni giocatore spera di poter indovinare la sestina vincente e vincere una somma considerevole di denaro. L’estrazione del SuperEnalotto è un evento che può cambiare la vita per sempre e molti lo considerano un’occasione da non perdere.

