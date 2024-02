Gazzelle a Sanremo: età, carriera, vita privata – MediaTurkey

Gazzelle è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione del Festival di Sanremo, amato dai cittadini italiani. Tuttavia, non conosciamo molto della sua vita privata. Flavio Bruno Pardini, conosciuto con lo pseudonimo di Gazzelle, è un artista molto popolare, noto per successi come “Quella te” nel 2016, “Nmrpm” e “Zucchero filato”. Nato il 7 dicembre 1989 a Roma, Gazzelle è diventato uno dei cantanti più famosi degli ultimi anni.

Al Festival di Sanremo 2024, Gazzella si esibirà con la canzone “Tutto qui”, che affronta temi nostalgici e malinconici, come molte delle sue altre opere. Durante la serata dei duetti, si esibirà insieme a Fulminacci in una cover di “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, un brano dedicato a tutti i ragazzi che si preparano per l’esame di maturità.

La carriera di Gazzelle ha avuto inizio nel 2016 con il singolo “Quella te”, seguito dall’album “Superbattito” uscito nel 2017 sotto l’etichetta Maciste Dischi. L’album includeva successi come “Non sei tu”, “Nmrpm” e “Zucchero filato”. Nel 2018, Gazzelle ha pubblicato “Megasuperbattito”, che includeva alcuni brani inediti. Tra i suoi singoli più conosciuti ci sono anche “Sayonara” e “Stelle filanti”, pubblicati come parte del doppio singolo intitolato “Plastica”. Altri brani famosi sono “Martelli”, “Nero” e “Meglio così”.

Il nome “Gazzelle” deriva da una storpiatura del nome del celebre modello di scarpe “Adidas Gazelle”. Nel 2018, Gazzelle ha collaborato con Lorenzo Fragola nel brano “Super Martina” e ha partecipato all’album “Sputnik” di Luca Carboni con il brano “L’alba”. Nello stesso anno, Gazzelle ha pubblicato il suo secondo album “Punk”, seguito dalla versione “Post punk” con brani diversi. Nel 2019, ha contribuito al tributo a Fabrizio De Andrè intitolato “Faber Nostrum”. Nel 2020, ha iniziato il suo primo tour di concerti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono molte informazioni disponibili. Tuttavia, dai social media sappiamo che Gazzelle è fidanzato con Ilaria Loriga dal 2021. I due mostrano spesso il loro amore sui vari social network.

In conclusione, Gazzelle è un artista di grande successo che sta affascinando il pubblico italiano. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e le sue numerose hit lo hanno reso una delle figure più amate della scena musicale italiana. Nonostante la sua popolarità, Gazzelle mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata, ma il suo talento e la sua musica continuano a conquistare il cuore del pubblico.

