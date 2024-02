Vittorio Emanuele di Savoia moglie, chi è Marina Doria? età, figli, vedova

Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, è morto all’età di 87 anni. La notizia è stata annunciata dalla Casa Reale, che ha dichiarato che l’uomo si è spento serenamente a Ginevra, circondato dalla sua famiglia. La morte di Vittorio Emanuele di Savoia è stata un duro colpo per la sua moglie, Marina Doria, che è rimasta al suo fianco fino alla fine.

Marina Doria è nata a Ginevra il 12 febbraio 1935 ed è attualmente di 89 anni. È una ex sciatrice nautica svizzera di origini italiane e ha avuto successo come campionessa mondiale di sci d’acqua nel 1955 e nel 1957. La sua famiglia ha origini liguri e inizialmente il padre di Vittorio Emanuele di Savoia era contrario al loro matrimonio a causa delle origini non nobili di Marina. Tuttavia, il problema fu risolto grazie a un decreto reale che le conferì il titolo di duchessa di Sant’Anna di Valdieri.

Marina Doria e Vittorio Emanuele di Savoia si sono fidanzati nel 1954 e si sono sposati nel 1970 con una cerimonia civile a Las Vegas, seguita l’anno successivo da una cerimonia religiosa. Il re Umberto II non ha dato il suo consenso al matrimonio e si è opposto fortemente ad esso. Nonostante le difficoltà, la coppia è rimasta unita per 70 anni e ha affrontato insieme le avversità e le critiche provenienti dalla famiglia reale.

Durante il loro matrimonio, Marina Doria ha affrontato numerosi scandali e vicende giudiziarie che hanno coinvolto il marito. Tuttavia, lei è rimasta al suo fianco e lo ha sostenuto in ogni situazione. Si dice che Vittorio Emanuele di Savoia fosse disposto a rinunciare al trono pur di restare accanto a Marina. La loro storia d’amore è stata caratterizzata da una grande forza e determinazione nel superare ogni ostacolo.

Il loro unico figlio, Emanuele Filiberto di Savoia, è nato nel 1972. La coppia ha sempre dato grande importanza alla famiglia e ha cercato di proteggere il figlio dagli scandali che li hanno colpiti nel corso degli anni. In una recente intervista, Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato dei suoi genitori e della sua infanzia trascorsa con loro, sottolineando l’amore e il rispetto reciproco che li ha sempre caratterizzati.

La morte di Vittorio Emanuele di Savoia rappresenta una grande perdita per Marina Doria, che ha perso il suo compagno di vita dopo 70 anni insieme. La sua devozione nei confronti del marito è stata ammirevole e la sua presenza accanto a lui fino alla fine dimostra il loro legame profondo e indissolubile.

Ora Marina Doria dovrà affrontare il lutto e cercare di trovare la forza per andare avanti senza il suo amato marito. La sua presenza e il suo sostegno saranno sicuramente mancati, ma il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di coloro che l’hanno conosciuto e amato.

La morte di Vittorio Emanuele di Savoia rappresenta la fine di un’era e lascia un vuoto nella famiglia reale italiana. Tuttavia, il suo ricordo e il suo contributo alla storia del paese saranno sempre ricordati e apprezzati.

