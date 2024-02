Diodato a Sanremo 2024: età, canzone, fidanzata, Instagram, vero nome

Diodato è un cantautore italiano che ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ti Muovi”. Questo evento musicale è considerato uno dei più importanti in Italia e Diodato spera di replicare il successo che ha ottenuto nel 2020 con il brano “Fai rumore”, che gli ha permesso di vincere l’edizione di quell’anno del Festival e di ricevere numerosi premi in altre categorie.

Diodato ha 43 anni ed è nato ad Aosta il 30 agosto 1981. Non si sa molto della sua infanzia, tranne il fatto che i suoi genitori sono entrambi pugliesi e si sono trasferiti ad Aosta prima della sua nascita. Diodato ha iniziato a prendere lezioni di chitarra e violino durante la sua adolescenza e in seguito si è trasferito a Roma per frequentare il DAMS, dove ha conseguito una laurea in cinema, televisione e nuovi media.

Nonostante gli studi nel campo del cinema, Diodato ha deciso di dedicarsi alla musica. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo EP e successivamente ha avviato una collaborazione con artisti locali a Stoccolma, come Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Dopo alcuni anni di esperienza, ha pubblicato il suo primo album, “E forse sono pazzo”, nel 2013. L’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte con il brano “Babilonia”, che si è distinto per la sua originalità e interpretazione.

Nel 2018, Diodato è tornato al Festival di Sanremo come artista “BIG” con il brano “Adesso”. Tuttavia, è stato nel 2020 che ha ottenuto il suo grande successo, vincendo la 70ª edizione del Festival con il brano “Fai rumore”. Questa canzone ha anche vinto un David di Donatello come miglior canzone originale nella colonna sonora del film “La dea fortuna” e un Nastro d’argento nella stessa categoria.

Oltre alla musica, Diodato ha anche recitato in alcuni film, come “Un’avventura” e il secondo film dei Manetti Bros dedicato a Diabolik. Dal punto di vista personale, è stato legato sentimentalmente alla collega Levante fino al 2019. Attualmente è fidanzato con l’artista musicale napoletana Greta Zuccoli, che inizialmente è stata scelta come corista per uno dei suoi tour.

Diodato è molto attivo anche sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide foto, video e aggiornamenti sulla sua carriera e vita privata. Ha una base di fan molto fedele e continua a essere uno dei cantautori più amati e apprezzati in Italia.

In conclusione, Diodato è un talentuoso cantautore italiano che ha avuto successo sia nel campo della musica che del cinema. Ha partecipato al Festival di Sanremo in diverse edizioni, vincendo nel 2020 con il brano “Fai rumore”. La sua carriera è in continua ascesa e siamo sicuri che continuerà a regalarci meravigliose canzoni anche in futuro.

