In cucina con Luca Pappagallo – MediaTurkey

Nella serie di Food Network “In cucina con Luca Pappagallo”, il cuoco Luca Pappagallo ha condiviso la ricetta delle castagnole, un dolce tradizionale italiano perfetto per il periodo di Carnevale ma adatto a tutto l’anno. Le castagnole sono dolcetti golosi che si sciolgono in bocca e possono essere gustati come merenda o come dessert. Luca Pappagallo ha svelato gli ingredienti necessari e il procedimento per preparare questa prelibatezza.

Gli ingredienti per le castagnole includono farina 00, uova, zucchero semolato, burro, lievito per dolci, scorza di limone e arancia, liquore all’anice, un pizzico di sale e olio per friggere. Per preparare le castagnole, bisogna mettere in una ciotola il latte a temperatura ambiente, l’uovo intero e lo zucchero e mescolare il tutto con una frusta manuale. Successivamente, si aggiunge l’olio, la scorza grattugiata di un limone e un’arancia, e il liquore all’anice. A questo punto, si incorpora la farina setacciata insieme al lievito per dolci, mescolando fino ad ottenere un composto morbido e senza grumi. L’impasto viene coperto con la pellicola trasparente e lasciato riposare per 20 minuti. Successivamente, si trasferisce l’impasto in una sacca da pasticcere con una bocchetta liscia e si scalda una pentola d’olio a circa 170°C. L’impasto viene “spremuto” direttamente nell’olio caldo, formando tocchetti di circa 1 cm. Le castagnole vengono lasciate friggere fino a doratura uniforme e poi scolate dall’olio in eccesso su carta assorbente. Una volta raffreddate, le castagnole sono pronte per essere gustate.

Questi dolcetti possono essere serviti semplicemente spolverati con dello zucchero a velo oppure farciti con crema pasticcera, cioccolato fuso o marmellata per renderli ancora più gustosi e golosi. La ricetta di Luca Pappagallo è stata tratta dalle nuove puntate della serie “In cucina con Luca Pappagallo” su Food Network. È importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere solo un taccuino su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti.

Le immagini delle ricette possono essere trovate sui siti ufficiali e sui canali di streaming e social dei programmi, come ad esempio su RaiPlay o su Discovery+. Quindi, se volete preparare voi stessi le castagnole seguendo la ricetta di Luca Pappagallo, potete trovare ulteriori dettagli e immagini sui siti ufficiali. Deliziatevi con questo dolce tradizionale italiano e buon appetito!

