Irama a Sanremo: età, vita privata, carriera, fidanzata – MediaTurkey

Irama è un famoso cantautore e rapper italiano che si esibirà presto al Festival di Sanremo. Oggi esploreremo la sua vita e la sua carriera.

Irama, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, è nato e cresciuto a Carrara il 20 dicembre 1995, quindi ha 26 anni. Fin da piccolo, si è interessato alla musica di artisti come Francesco Guccini e Fabrizio De André, ma si è poi avvicinato sempre di più all’hip hop.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2018 è stato paparazzato insieme all’ex corteggiatrice del programma televisivo “Uomini e Donne”, Giulia De Lellis. La relazione è stata poi confermata dalla stessa De Lellis. Tuttavia, l’anno successivo, Irama ha annunciato su Instagram la fine della loro storia. Attualmente, il noto cantante è legato sentimentalmente alla modella greca Victoria Stella Doritou. Ha scelto il nome d’arte “Irama” anagrammando il suo secondo nome, Maria, che significa “ritmo” in malese.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, dopo alcune collaborazioni nel 2014 e nel 2015, tra cui quella con Benji e Fede nel brano “Fino a Farmi Male”, Irama ha stretto un legame artistico con Giulio Nenna, noto autore e produttore deiMilano. Questa collaborazione si è rivelata molto fruttuosa. I due hanno unito il mondo del cantautorato e del rap con quello del pop mediterraneo, dando vita a un suono unico.

Da questa proficua collaborazione è nato il brano “Cosa Resterà”, che nel 2015 ha permesso a Irama di vincere il concorso Sanremo Giovani e di ottenere un posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte. Nonostante il settimo posto ottenuto, questa vetrina gli ha dato l’opportunità di pubblicare il suo primo album, intitolato “Irama”, per Warner Music Italia.

Irama è salito alla ribalta nel 2018, grazie alla sua partecipazione e alla sua vittoria nella diciassettesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Successivamente, ha partecipato anche ad altre edizioni del Festival di Sanremo, nel 2019 con la canzone “La ragazza con il cuore di latta” e nel 2021 con “La genesi del tuo colore”.

Ha vinto anche “Amici Speciali”, uno spin-off di “Amici di Maria De Filippi” dedicato alla raccolta fondi per l’emergenza COVID-19. Nel corso della sua carriera, Irama ha ottenuto 30 dischi di platino e 3 dischi d’oro. Il suo album di maggior successo è stato “Plume”, che ha raggiunto il triplo platino.

Nel 2022, Irama parteciperà ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano “Ovunque sarai”. Quest’anno, siamo ansiosi di vedere cosa ci riserverà con la sua nuova e bellissima canzone.

In conclusione, Irama è un talentuoso cantautore e rapper italiano che ha avuto un grande successo nella sua carriera. Con il suo stile unico che fonde diverse influenze musicali, ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Non vediamo l’ora di vederlo esibirsi al Festival di Sanremo e di scoprire cosa ci riserverà in futuro.

Continua a leggere su MediaTurkey: Irama a Sanremo: età, vita privata, carriera, fidanzata – MediaTurkey