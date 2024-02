Kledi Kadiu: età, stage, malattia figlio, Instagram, oggi – Verissimo

Kledi Kadiu è un noto attore e ballerino albanese, ma il suo grande successo è arrivato in Italia. Oggi, domenica 4 febbraio 2024, sarà ospite nel programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque.

Durante l’intervista, Kledi racconterà la sua carriera e la sua vita privata, offrendo al pubblico la possibilità di conoscerlo meglio.

Kledi Kadiu è nato il 11 giugno 1979 a Tirana, in Albania, ed attualmente ha 44 anni. È del segno dei Gemelli e presto compirà 45 anni. Fin da giovane ha mostrato un talento eccezionale per la danza, attirando l’attenzione di varie compagnie. È stato ammesso all’Accademia Nazionale di Danza, dove ha ottenuto il diploma nel 1992. Lo stesso anno è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana.

Kledi Kadiu ha interpretato ruoli di grande prestigio nel balletto di repertorio, come Giselle, Lo Schiaccianoci e Don Chisciotte, ottenendo grande successo. Nel 1996, ha avuto la sua prima esperienza televisiva in Italia come ballerino nel programma Buona Domenica. Da allora, è diventato uno dei ballerini più noti e apprezzati della televisione italiana.

Nel 2004, Kledi ha fondato a Roma la Kledi Dance, una rinomata scuola di danza che organizza continui stage. Nel corso degli anni, è stato protagonista anche di una fiction televisiva e di un film. Tuttavia, il suo maggior successo deriva dalla sua partecipazione come insegnante nel programma Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo talento.

Passando alla sua vita privata, Kledi Kadiu ha sposato Charlotte Lazzari, una ballerina e insegnante di yoga, nel giugno 2018. Si sono conosciuti nel 2015 durante una cena e nonostante i 18 anni di differenza, il loro amore è stato più forte di ogni ostacolo.

Dal loro matrimonio sono nati due figli. La primogenita, Lea, è nata nel 2018, mentre il secondo, Gabriele, è nato nel 2021. Purtroppo, poco dopo la nascita di Gabriele, i genitori hanno scoperto che il piccolo era affetto da una meningo-encefalite, una malattia che ha messo a dura prova la loro famiglia.

Nonostante le difficoltà incontrate, Kledi Kadiu e sua moglie hanno affrontato con coraggio e determinazione la malattia del loro bambino, dimostrando di essere una famiglia unita e forte.

Ora, Kledi Kadiu è pronto a raccontare la sua storia e a condividere con il pubblico il suo percorso artistico e la sua vita familiare. La sua intervista su Verissimo promette di essere emozionante e coinvolgente, permettendo a tutti di conoscere meglio questo talentuoso artista e la sua straordinaria vita.

