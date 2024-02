Kledi Kadiu moglie, Charlotte Lazzari, chi è? età, figli, lavoro

Kledi Kadiu è un ballerino albanese naturalizzato italiano, noto per le sue apparizioni in televisione e per la sua partecipazione a programmi di danza come Ballando con le Stelle. Tuttavia, oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Kledi ha anche una vita privata interessante. In particolare, è sposato con Charlotte Lazzari, una donna affascinante di cui si sa poco.

Charlotte Lazzari è la moglie di Kledi Kadiu da molti anni e insieme formano una coppia molto affiatata. Tuttavia, sono anche molto riservati e preferiscono mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Nonostante ciò, scopriamo qualcosa in più su di lei e sul loro matrimonio.

Il loro amore è iniziato nel 2015, quando si sono conosciuti ad una cena. Nonostante i 18 anni di differenza, tra di loro è scattato un amore profondo che li ha tenuti sempre legati. Nel 2018, hanno deciso di celebrare il loro amore con un matrimonio, che si è svolto a giugno di quell’anno.

Charlotte Lazzari è nata nel 1992, quindi ha attualmente 31 anni. Oltre ad essere la moglie di Kledi Kadiu, è anche insegnante di Odaka Yoga. Fin da piccola, la danza è stata una delle sue passioni più grandi e ha studiato presso l’Accademia Teatro della Scala di Milano. Ha anche lavorato come ballerina e ha continuato a perfezionarsi studiando a Cannes e presso la Scuola del Balletto di Toscana a Firenze.

Attualmente, Charlotte si dedica principalmente all’insegnamento dello yoga. Ha creato una piattaforma online chiamata Wonder Yogi, dove tiene lezioni di yoga online. Negli ultimi anni, ha anche aperto una sede fisica per le sue lezioni.

Quando si parla della vita privata di Charlotte e Kledi, emerge la loro riservatezza. Sono una coppia molto innamorata e vivono il loro amore lontano dai gossip e dai riflettori. Hanno due figli insieme: Lea, nata prima delle nozze nel 2018 e attualmente quasi sei anni, e Gabriel, nato nell’agosto 2021. La nascita del secondo figlio ha portato dei momenti difficili per la coppia, poiché il bambino è stato diagnosticato con la meningoencefalite quando aveva solo 13 giorni. Questa situazione ha messo alla prova la forza e la resilienza di Charlotte e Kledi, ma insieme hanno affrontato il dolore e si sono sostenuti reciprocamente.

In un’intervista, la coppia ha dichiarato che affrontare una situazione così difficile può mettere alla prova la forza di una persona, ma avere la giusta persona al proprio fianco può fare la differenza. Charlotte e Kledi hanno dimostrato di avere una profonda connessione e un forte sostegno reciproco, il che li ha aiutati a superare le difficoltà e a trovare la forza per andare avanti.

In conclusione, Kledi Kadiu è un ballerino di successo che ha una vita privata altrettanto interessante. La sua moglie, Charlotte Lazzari, è una donna affascinante e talentuosa, insegnante di yoga e ex ballerina. Nonostante la loro riservatezza, si sa che sono una coppia molto affiatata e che hanno affrontato insieme momenti difficili, dimostrando di avere una forte connessione e un amore profondo.

Continua a leggere su MediaTurkey: Kledi Kadiu moglie, Charlotte Lazzari, chi è? età, figli, lavoro