La ricetta della torta cioccolatino di Benedetta Parodi | Video – MediaTurkey

La torta cioccolatino è un dessert semplice ma estremamente gustoso che piace a tutti coloro che amano il cioccolato. La ricetta, ideata da Benedetta Parodi, si ispira alla versione classica di questa celebre torta.

Per preparare la torta cioccolatino sono necessari gli seguenti ingredienti: 100 g di cioccolato fondente, 100 g di burro, 100 g di zucchero, 2 uova, 2 cucchiai di farina 00 (30-40 g) e un pizzico di sale.

La preparazione di questa deliziosa torta prevede i seguenti passaggi:

1. Per iniziare, bisogna sciogliere il burro a bagnomaria. Questo metodo permette di ottenere una consistenza più liscia e omogenea.

2. Successivamente, aggiungere lo zucchero semolato al burro fuso e mescolare bene. A questo punto, è possibile unire anche il cioccolato fondente a pezzi, continuando a mescolare fino a ottenere una miscela omogenea.

3. Una volta ottenuta una miscela liscia, è possibile togliere il composto dal bagnomaria e aggiungere i tuorli delle uova. Mescolare bene in modo da amalgamare tutti gli ingredienti.

4. Aggiungere due cucchiai di farina setacciata al composto di cioccolato e burro e mescolare nuovamente. Questo passaggio è importante per ottenere una consistenza più densa e compatta.

5. A parte, montare gli albumi delle uova a neve, aggiungendo un pizzico di sale per favorire la montatura. Una volta ottenuta una consistenza spumosa e soffice, incorporare gli albumi al composto di cioccolato e burro, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto.

6. Trasferire il composto ottenuto in una tortiera da 18-20 cm o in stampi monoporzione e cuocere in forno preriscaldato e statico a 180°C per circa 20 minuti. Questo garantirà una cottura uniforme e una consistenza soffice e morbida.

Il risultato finale sarà una torta cioccolatino soffice e golosa, perfetta per conquistare il palato di tutti gli amanti del cioccolato.

In conclusione, la torta cioccolatino è un dolce irresistibile che si prepara con pochi ingredienti semplici ma di grande effetto. Grazie alla sua consistenza soffice e al sapore intenso del cioccolato, questa torta è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Se sei un appassionato di dolci al cioccolato, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di provare questa deliziosa ricetta.

