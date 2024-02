Loredana Bertè a Sanremo: età, vita privata, carriera – MediaTurkey

Loredana Carmela Rosaria Bertè è una famosa cantautrice, ex ballerina ed attrice italiana, conosciuta anche come la sorella minore di Mia Martini. Nata nel 1950 in Calabria, il 20 settembre, Loredana è la terza di quattro figlie femmine. Entrambi i suoi genitori, Maria Salvina Dato e Giuseppe Radames Berté, erano insegnanti. La cantante ha rivelato più volte che la sua infanzia non è stata felice e tranquilla, crescendo tra Porto Recanati e Ancona con una madre spesso assente e un padre autoritario.

Nel 1983, Loredana si è sposata per la prima volta con Roberto Berger, figlio dell’imprenditore multimilionario del caffè Hag. Purtroppo, il matrimonio è terminato dopo soli quattro anni. Nel 1989, ha invece sposato Bjorn Borg, famoso campione di tennis svedese. L’ex di Loredana, Panatta, è stato il responsabile dell’incontro tra i due. Bjorn Borg aveva tentato il suicidio l’anno precedente al matrimonio, ma è stato salvato grazie all’intervento tempestivo di Loredana Bertè. Tuttavia, nel 1992, la coppia ha vissuto un momento di forte stress e ha deciso di separarsi. La cantante non ha mai avuto figli ed attualmente vive a Roma.

Dopo la separazione dei suoi genitori, Loredana si trasferisce a Roma con sua madre. Inizia a frequentare l’Istituto d’Arte e a immergersi negli ambienti artistici e dello spettacolo insieme a sua sorella e a Renato Fiacchini, meglio conosciuto come Renato Zero. Nel corso della sua lunga carriera, Loredana Bertè ha prodotto ben duecento canzoni, raggiungendo il suo apice nel 1982 con il successo senza tempo “Non sono una signora”. L’anno successivo, nel 1983, l’artista ha conquistato anche il palcoscenico internazionale.

L’album “Jazz” di Loredana è stato definito dalla rinomata rivista Rolling Stones come uno dei capolavori della musica. Recentemente, la cantante ha annunciato sui suoi profili social di doversi sottoporre a un urgente intervento chirurgico. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato ben 17 album e ha partecipato a numerose esperienze televisive e teatrali, inclusi ben 11 Festival di Sanremo. Le sue canzoni sono diventate parte della storia della musica, e i suoi fan le riproducono ancora oggi dopo tutti questi anni.

Tra pochi giorni, Loredana Bertè tornerà sul palco dell’Ariston come concorrente nella nuova ed attesa edizione del Festival di Sanremo. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà questa icona italiana sulla scena musicale.

