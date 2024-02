Mahmood: Sanremo 2024, Tuta Gold, età, fidanzato, concerti, FantaSanremo

Mahmood, vero nome Alessandro Mahmoud, è un cantautore e paroliere italiano molto amato dal pubblico. Quest’anno parteciperà alla terza edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo e sarà trasmesso in diretta su Rai Uno. Mahmood è già stato vincitore del Festival in passato e ha anche partecipato in coppia con Blanco. Ha dichiarato che partecipare a Sanremo gli ha permesso di superare ricordi spiacevoli, compreso suo padre, che lo ha reso più forte.

Mahmood è nato il 12 settembre 1992 a Milano ed è attualmente di 31 anni. È del segno zodiacale della Vergine. Suo padre è egiziano, mentre sua madre è sarda. Fin da bambino, Mahmood è stato appassionato di musica e ha studiato per diventare un cantautore. La sua vita è stata segnata dall’abbandono del padre, con cui non ha più avuto contatti. Ha sempre vissuto con sua madre.

La carriera di Mahmood è decollata nel 2018, quando ha partecipato a Sanremo Giovani e ha ottenuto la qualificazione per la successiva edizione del Festival di Sanremo. Ha vinto il Festival due volte, la prima nel 2019 con il brano “Soldi” e la seconda nel 2022 in coppia con Blanco con il brano “Brividi”. Ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest due volte, ottenendo la seconda posizione nel 2019 e la sesta nel 2022. Oggi, Mahmood è considerato uno dei cantanti e cantautori italiani più apprezzati. Tra le sue canzoni più famose ci sono “Gioventù bruciata”, “Soldi” e “Calipso”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mahmood ha vissuto solo con sua madre, di origini sarde, poiché suo padre lo ha abbandonato. Nonostante le sue origini egiziane, Mahmood non parla arabo, ma parla sardo. Inizialmente, il cantautore non voleva rendere pubblico il suo orientamento sessuale, ma in seguito ha dichiarato di essere omosessuale. Mahmood si identifica come cattolico e ha ricevuto i sacramenti della religione.

Inoltre, Mahmood è uno dei cantanti in lizza per il FantaSanremo 2024, un gioco che permette ai concorrenti di guadagnare punti in base alle scelte dei loro abiti e dei loro look durante le serate del Festival.

In conclusione, Mahmood è un talentuoso cantautore e paroliere italiano che ha conquistato il cuore del pubblico. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è molto attesa e siamo sicuri che regalerà grandi emozioni con le sue performance. La sua carriera è in costante crescita e il suo talento è universalmente riconosciuto. Non vediamo l’ora di vederlo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e di ascoltare le sue nuove canzoni.

