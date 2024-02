Maninni Sanremo 2024: chi è, età, FantaSanremo, Instagram, canzoni, Amici

Maninni, uno dei big della famosa kermesse musicale di Sanremo 2024, è un giovane artista che ha già fatto esperienza nel mondo della musica partecipando ad un noto talent show. Ora, prenderà parte al Festival di Sanremo 2024, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio presso il teatro Ariston di Sanremo e sarà trasmesso in diretta su Rai Uno.

Maninni si presenta con la sua canzone intitolata “Spettacolare” e c’è grande attesa per le sue performance musicali. Ma chi è Maninni? È un artista in gara tra i trenta big e contribuirà a rendere unica ed emozionante questa edizione del festival musicale condotta da Amadeus.

Il vero nome di Maninni è Alessio Maninni ed è nato il 19 dicembre 1997. Attualmente ha 26 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Originario della Puglia, fin da piccolo ha coltivato una grande passione per la musica, imparando a suonare la chitarra, la batteria e il piano. Ha iniziato presto a lavorare sia come autore che come cantante. Maninni si descrive come un taciturno, ma anche come un empatico con un grande carico di energie.

Non è la prima volta che Maninni si esibisce davanti al pubblico. Infatti, alcuni anni fa ha partecipato al talent show “Amici di Maria De Filippi”, ma non è riuscito a superare l’esame di sbarramento per accedere alla fase finale del programma. Lo scorso anno ha sfiorato la partecipazione al Festival di Sanremo, arrivando alla finale di Sanremo Giovani, ma senza vincere.

Maninni ha avuto l’opportunità di esibirsi sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e ha anche aperto alcuni concerti del tour dei The Kolors. Nel 2023, ha vinto il premio SIAE come giovane cantautore più trasmesso in radio.

La sua canzone per il Festival di Sanremo racconta degli ostacoli che la vita ci mette davanti e l’importanza di trovare la forza di rialzarsi. Maninni vuole trasmettere un messaggio di speranza e incoraggiamento attraverso la sua musica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maninni è una persona molto riservata e non si hanno molte informazioni sul suo privato. Non è noto se abbia una fidanzata o meno.

In conclusione, Maninni è un giovane artista che si sta facendo strada nel mondo della musica. Dopo aver partecipato ad un talent show e aver avuto diverse esperienze sul palco, ora sta affrontando la sfida del Festival di Sanremo 2024. Con la sua canzone “Spettacolare”, vuole trasmettere un messaggio di speranza e incoraggiamento al pubblico. Nonostante il suo carattere riservato, Maninni sta conquistando il cuore di molti fan con il suo talento e la sua passione per la musica.

