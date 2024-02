OPPO A38 in offerta su Amazon: ecco il prezzo speciale

Da qualche mese, in Italia è stato lanciato il nuovo Oppo A38, che ora è disponibile su Amazon ad un prezzo speciale di 129,99€. Inizialmente, c’era una certa incertezza su quale delle due versioni di Oppo sarebbe arrivata nel nostro Paese, poiché A38 è stato presentato in Asia all’inizio del mese di ottobre, mentre A18 è stato creato appositamente per il mercato degli Emirati Arabi Uniti.

L’Oppo A38 presenta un design elegante, con cornici sottili e una fotocamera frontale con un piccolo notch a goccia. Sul retro, troviamo il comparto fotografico, composto da due sensori. Il sensore principale ha una risoluzione di 50MP, un’apertura di f/1.8 e messa a fuoco automatica. Il secondo sensore, invece, è da 2MP ed è utilizzato per la profondità di campo. Lo schermo è un LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Sotto la scocca, l’Oppo A38 è equipaggiato con un potente processore Mediatek Helio G85, supportato da 4GB di RAM e 128GB di storage, che può essere espanso fino a 1TB tramite microSD. Nonostante la connettività 5G sia ampiamente diffusa in tutto il mondo, questo chipset supporta solo il 4G LTE.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è la sua batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica SUPERVOOC da 33W. Questa tecnologia permette di ricaricare il telefono al 75% in soli 15 minuti e di guardare video su YouTube per circa 5 ore dopo una breve ricarica. Inoltre, l’Oppo A38 è dotato di funzioni come All-day Charging Protection e All-Day AI Power Saving, che consentono di utilizzare il telefono per 25 ore anche quando la batteria è al 5%. Inoltre, il dispositivo è certificato IP54, il che significa che è resistente alla polvere e all’acqua.

Il sistema operativo preinstallato sull’Oppo A38 è Android 12, con l’interfaccia personalizzata ColorOS 12.1. Oppo garantisce due anni e mezzo di aggiornamenti di sicurezza per questo dispositivo di fascia medio-bassa.

Tra le altre caratteristiche, l’Oppo A38 offre un jack audio da 3,5mm, il supporto Bluetooth 5.3 e la possibilità di utilizzare due schede SIM contemporaneamente. Inoltre, il telefono è compatibile con i principali sistemi di navigazione satellitare. Una caratteristica interessante è la funzione Ultra-Volume, che permette di aumentare il volume del telefono fino al 300%. Questo può essere utile, ad esempio, per sentire chi sta parlando dall’altra parte della linea durante una chiamata in ambienti rumorosi.

L’Oppo A38 è disponibile su Amazon ad un prezzo speciale di 129,99€. Questa offerta è davvero conveniente per un telefono con queste caratteristiche e prestazioni. Se stai cercando un dispositivo affidabile e performante, l’Oppo A38 potrebbe essere la scelta giusta per te. Non perdere l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo così conveniente!

