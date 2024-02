É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia genovese alla cipolla di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il famoso panettiere piemontese Fulvio Marino ha deciso di rendere omaggio alla patria del Festival di Sanremo proponendo una gustosa specialità ligure: la focaccia genovese alla cipolla. Durante questo periodo di festeggiamenti per il Carnevale e l’attesa del festival, il forno di Fulvio Marino si prepara ad deliziare i suoi clienti con questa prelibatezza unica.

Per preparare questa squisita focaccia genovese alla cipolla, avremo bisogno di diversi ingredienti. Tra questi, 500 g di farina 0, 6 g di lievito di birra fresco, 5 g di malto in polvere (opzionale), 325 ml di acqua, 40 ml di olio extravergine di oliva, 11 g di sale e 200 g di cipolle bianche.

Per iniziare, dobbiamo mettere nella ciotola la farina 0, il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio e aggiungiamo il malto (che possiamo anche omettere). Continuiamo a mescolare e inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Impastiamo per qualche minuto e aggiungiamo l’olio, lavorando l’impasto fino a farlo assorbire completamente. Copriamo la ciotola e lasciamo lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente.

Successivamente, dobbiamo ungere abbondantemente con olio una teglia e le nostre mani. Trasferiamo l’impasto lievitato nella teglia e lo allarghiamo leggermente. Lasciamo riposare per circa mezz’ora in un ambiente caldo, intorno ai 30°C. Dopo questo periodo, schiacciamo l’impasto con le mani (aiutandoci con un po’ di olio) verso i bordi della teglia. Aspettiamo ancora mezz’ora e, con le mani unte, schiacciamo l’impasto fino ad arrivare ai bordi. Copriamo nuovamente e lasciamo lievitare per ulteriori 1 ora.

Nel frattempo, dobbiamo affettare le cipolle bianche sottilissime e condirle con abbondante olio. Lasciamo marinare le cipolle per un paio d’ore. Dopodiché, con le dita, creiamo le tipiche fossette sulla superficie della focaccia e distribuiamo sopra le cipolle marinate. Infine, spolveriamo il tutto con un po’ di sale.

Cuociamo la focaccia in un forno caldo e statico a 250°C per circa 20-25 minuti, finché la superficie risulterà dorata e croccante.

Ecco pronta la deliziosa focaccia genovese alla cipolla, perfetta da gustare come antipasto, accompagnata da salumi e formaggi, oppure da sola come uno spuntino delizioso. La sua fragranza e il suo gusto unico sono in grado di conquistare i palati più esigenti.

Se si desidera vedere la ricetta in azione, è possibile trovare il video su RaiPlay, nella sezione dedicata alle ricette di “È sempre mezzogiorno”. È importante ricordare che questo articolo è solo un “taccuino” che raccoglie le ricette più interessanti e non rappresenta il sito ufficiale della trasmissione. Le immagini delle ricette sono prese dai siti ufficiali, dallo streaming e dai social dei programmi.

Non perdere l’occasione di gustare questa prelibatezza ligure preparata con amore e maestria da Fulvio Marino. La focaccia genovese alla cipolla regalerà un’esplosione di sapori e farà sentire un po’ più vicina la magia del Festival di Sanremo.

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia genovese alla cipolla di Fulvio Marino – MediaTurkey